Многократный чемпион мира по боксу Александр Усик присоединился к глобальной инициативе Группы ДТЭК, направленной на мобилизацию международной помощи к восстановлению энергетики, разрушенной российскими ударами.

Партнерство под лозунгом "Будущее будет светлым, за него надо бороться" стартует накануне боксерского поединка Усика против Дэниела Дюбуа, который запланирован на 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Оно является частью более широкой инициативы ДТЭК по международному привлечению к поддержке украинской энергетики, ее восстановлению и защите.

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Александр Усик системно поддерживает героев-энергетиков, которые ежедневно рискуют жизнью, обеспечивая восстановление электроснабжения после массированных дроновых и ракетных атак.

"Свет - это жизнь, будущее, надежда. И даже когда темнота кажется безграничной, мы знаем: за светлое будущее надо бороться", - отметил боксер Александр Усик.

Поддержать Александра Усика во время боя в Лондоне снова приедут ветераны, которые прошли службу в ВСУ и вернулись к работе в ДТЭК и Метинвест, а также ветераны благотворительной инициативы Рината Ахметова помощи защитникам Мариуполя и их семьям "Сердце Азовстали". Такие поездки уже происходили во время поединков Александра Усика в столице Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года.

"Мы благодарны Александру за это сотрудничество. Нас объединяют общие ценности, в том числе и безусловное уважение к тем, кто защищает Украину. Эта инициатива также о благодарности и поддержке наших защитников и ветеранов, которые вернулись на работу в ДТЭК и помогают восстанавливать энергетику и страну в целом", - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

С начала полномасштабного вторжения, ДТЭК инвестировал 19,5 млрд грн в восстановление разрушенных россией ТЭС и электрических сетей. Компания также построила первую очередь новой ветровой электростанции на юге Украины.

Энергетики ДТЭК за почти 3,5 года войны вернули свет в 20 млн домохозяйств.