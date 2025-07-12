Несколько населенных пунктов полностью обесточены. В Салтовском районе Харькова обвалилась крыша частного дома.

В Харькове и области бушует непогода - мощный ливень и шквальный ветер до 20 м/с накрыли населенные пункты. Уже известно, что от падения деревьев один человек погиб, другой - 7-летний ребенок - травмирован.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. "Сейчас частично обесточена Балаклея. Борщевка и Вербовка обесточены полностью", - сообщил он.

Синегубов призвал граждан быть осторожными вблизи деревьев и линий электропередачи. "Соблюдайте правила безопасности во время пребывания на улице", - рекомендовал он.

В свою очередь Харьковский региональный центр по гидрометеорологии выпустил предупреждение, в котором отметил, что по Харьковщине сегодня будут наблюдаться опасные метеорологические явления:

"12 июля ожидается по области и городу гроза, днем град и шквал, ветер 15 - 20 м/с. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что по области I уровень опасности, желтый.

В 21: 25 Синегубов сообщил о первой жертве непогоды и пострадавших.

"Трое пострадавших в Харькове из-за непогоды: обвалилась крыша в частном доме в Салтовском районе", - сообщил глава Харьковской ОГА и добавил, что медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Синегубов также описал первые последствия непогоды в областном центре. По его словам, сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов, также по городу много поваленных деревьев. Подразделения ГСЧС ликвидируют последствия непогоды.

При этом, по данным Синегубова, в результате непогоды в селе Первомайское Змиевской громады на 56-летнюю женщину упало дерево. "К сожалению, она погибла", - сообщил чиновник.

Позже он добавил, что в Харькове во время непогоды пострадал ребенок. "На 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенок госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь", - детализировал глава ОВА.

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Вчера стали известны последствия непогоды на Львовщине, где за сутки выпала критическая норма осадков. В частности, было подтоплено около 230 домов, спасены 8 человек, среди них 5 - детей.

По данным местных властей, непогода оставила без света 192 населенных пункта. Мэр Львова Андрей Садовый рассказывал, что в нежилых зонах уровень воды местами достигал 3 м.

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