По словам специалиста, украинские Воздушные силы построили "максимально возможную защиту" из имеющихся средств противодействия вражеским дронам.

У Украины недостаточно средств радиолокации и мобильных огневых групп или средств, которые могли бы перехватывать все дроны. Об этом сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отвечая на вопрос о том, почему единичные вражеские дроны или разведдроны могут долго кружить над городами и их не сбивают.

"С таким количеством воздушных целей не сталкивалось ни одно государство. Те системы и принципы противодействия, которые выстроены сейчас Воздушными силами – это те усилия, которые они вытянули, максимум из того, что было предоставлено со стороны наших западных партнеров, чтобы усилить наши возможности. Воздушные силы – это не частная компания, которая может прийти и купить Петриот или пойти купить очередной десяток Гепардов. Она это получает за счет получения со стороны государства или со стороны западных партнеров, потому что на самом деле это сложный процесс", – акцентировал он в комментарии "Украинскому Радио".

По словам специалиста, украинские Воздушные силы построили "максимально возможную защиту" из имеющихся средств противодействия вражеским дронам. К тому же, есть группы ДФТО, к которым могут присоединиться желающие, добавил Храпчинский.

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"Это позволит нам увеличить человеческие ресурсы. Но давайте двигаться к автоматизации этих процессов. Автоматизация процессов гораздо лучше, чем использование личного состава. Дрон на оптоволокне является полезным, потому что он устойчив к средствам радиолокационной борьбы. Но этим дроном управляет оператор. Выполнение боевой задачи занимает около 20 минут по заряду аккумулятора дрона. Один оператор – один дрон, 20 минут. Если бы мы более активно пошли в направлении развития искусственного интеллекта, когда один оператор может управлять одновременно 20 дронами – 20 минут, 20 дронов, то плотность огня намного больше. Это как стрелять из автомата или одиночными, или стрелять в автоматическом режиме", – продолжил он.

Храпчинский также отметил, что если говорить о дронах-перехватчиках, то это "не пилот, который заводит дрон-перехватчик на "Шахед". Речь идет об автоматизированной системе, которая ведет дрон в тот сектор, где "Шахеды" могут быть. И за счет искусственного интеллекта он находит цель в автоматическом режиме.

"Оператор только принимает решение на уничтожение и констатирует или подтверждает факт перехвата данной воздушной цели. И это является важным элементом, куда мы движемся. Автоматические турели, которые будут стоять на инфраструктурных зданиях или даже между городами, понимая, где основные направления пролета этих "Шахедов". На крышах тех же инфраструктурных зданий или еще где-то будут находиться контейнеры с дронами-перехватчиками. Нам надо автоматизироваться. У нас есть человеческий ресурс, который мы должны сохранить, потому что украинцы – самая мощная нация. Мы практически делаем все самостоятельно", – констатировал он.

Атаки дронами по Украине

За время войны против Украины российские оккупационные войска выпустили по украинским городам тысячи беспилотников. И в последнее время враг увеличивает количество дронов, которые применяет во время воздушных атак.

Анатолий Храпчинский прогнозирует, что уже в августе армия РФ выйдет на показатель в тысячу дронов за одну атаку. По его словам, тенденция на увеличение применения ударных БПЛА оккупантами прослеживается с сентября 2024 года.

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