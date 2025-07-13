В сегодняшний день есть две народные приметы на счастье.

13 июля - очень важная дата для верующих. Христиане вспоминают одного из величайших святых. В мире чествуют популярный жанр музыки, а праздник сегодня в Украине посвящена мастерам удочки.

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Какой сегодня праздник в мире

Главное международное торжество 13 июля - Всемирный день головоломок. Любители логических задач по всей планете соревнуются в их решении. К примеру, популярны в этот день турниры по сборке кубика Рубика на скорость.

Другие международные праздники сегодня - День рок-музыки, День горных пород, День дирижера, День картошки фри.

Среди знаменитых именинников этой даты наиболее известны ученый Джон Ди, архитектор Отто Вагнер, автогонщик Альберто Аскари, актеры Патрик Стюарт и Харрисон Форд, писатель Воле Шойинка, изобретатель Эрне Рубик.

Какой сегодня праздник церковный

Православные, которые до сих пор придерживаются староцерковного календаря, восхваляют двенадцать апостолов Иисуса. С переходом на новоюлианский календарь изменилась традиция, какой сегодня церковный праздник нужно отмечать. Это Собор архангела Гавриила, посредника между человечеством и Богом.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране также были прославленные личности, рожденные в эту дату - писатель Марк Черемшина, композитор Мирослав Скорик, математик Йосиф Джунь, кинорежиссер и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов.

Украинский праздник сегодня - День рыбака. Его отмечают как любители рыбалки как увлечения, так и профессионалы рыбного промысла.

Какой праздник 13 июля в народе

В Гавриилов день для большого семейного счастья принято делать две веща - печь домашние пироги и работать на огороде. Считается, что труд в эту дату идет на пользу здоровью и земле.

Верующие, зная, что сегодня за праздник, могут молиться Гавриилу об изгнании беды, защите от врагов и предателей, крепком здоровье. По желанию можно посетить церковную службу.

Что нельзя делать сегодня

В народе есть немало поговорок и запретов об этой дате. Погодные пословицы гласят следующее:

если продолжает петь соловей, то лето будет затяжным;

слабый дождь предвещает большой урожай овощей, но если льет как из ведра, то будет неурожай;

если жарко и сухо, то ждите позднего бабьего лета.

По православным верованиям 13 июля - праздник, благодатный для работы. Запрещено лениться, отлынивать от дел и перекладывать их на других, обижать людей и животных, жадничать. Также не стоит брать деньги в долг - к финансовым проблемам.

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