Эти породы кошек отличаются своей необычной внешностью.

В мире существует много пород кошек, поэтому перед тем, как выбрать домашнего любимца, стоит поинтересоваться, какая порода подходит именно вам. Поэтому в The Scotsman назвали 8 самых популярных пород кошек 2025 года согласно ежегодной статистике Ассоциации любителей кошек.

Мейн-кун

Первое место в этом рейтинге занимает мейн-кун, который происходит из американского штата и получил от него свое название. Эти коты известны своими собачьими чертами, имеют красивую густую шерсть и являются ласковыми "гигантами".

Рэгдол

Эта порода была выведена в Америке в 1960-х годах и известна тем, что имеет покорный, спокойный темперамент и ласковый нрав.

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Персидская кошка

Считается, что эта порода впервые была завезена в Европу из Афганистана и Ирана в 19 веке. В то же время стоит помнить, что как и другие породы с "плоскими мордами", эти кошки могут страдать брахицефальным обструктивным синдромом дыхательных путей (BOAS), что приводит к проблемам с дыханием и питанием.

Экзотическая короткошерстная кошка

Эти кошки были впервые выведены в 1950-х годах. Они имеют репутацию кошек, которые требуют немного ухода по сравнению со своими персидскими предками, однако они тоже подвержены брахицефальному обструктивному синдрому дыхательных путей.

Абиссинская кошка

Эта порода получила свое название от Абиссинии, страны, которая сейчас известна как Эфиопия. Абиссинская кошка раньше была редкой породой, однако за последние десять лет ее популярность значительно возросла. Обычно эти кошки очень привязаны к своим хозяевам и любят играть.

Девон-рекс

Такой кот был назван в честь части Англии, где его впервые вывели в 1950-х годах. Благодаря своей необычно сформированной голове и большим глазам этих кошек можно легко отличить от других.

Британская короткошерстная кошка

Эти кошки известны своим спокойным характером, благодаря чему они становятся прекрасными компаньонами для своих хозяев.

Сфинкс

Сфинксов невозможно спутать с другой породой, ведь они не имеют шерсти, поэтому могут легко замерзать.

"Это означает, что они ищут тепло тела, поэтому известны тем, что любят прижиматься к своему хозяину, когда это возможно. Отсутствие шерсти также имеет свои минусы: эти коты склонны к кожным проблемам и солнечным ожогам", - предупредили в The Scotsman.

Другие интересные факты о котах

Ранее ветеринар объяснила, как и зачем кошки двигают хвостом. По ее словам, хвост - это весьма чувствительная зона, и, возможно, именно поэтому многие кошки не любят, когда к нему прикасаются.

Также стало известно, какие коты являются очень тактильными и любят своих хозяев. В такой рейтинг вошли регдол, сфинкс, шотландская вислоухая кошка, персидская кошка, шартрез и другие породы.

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