Интересно, что приятные воспоминания на всю жизнь оставляют не только экзотические блюда, иногда это что-то привычное, но очень качественно приготовленное.

Одной из самых приятных частей любого путешествия за границу является знакомство с местной кухней. Пользователи популярного форума Reddit поделились своим опытом на эту тему и рассказали, что такого самого вкусного они пробовали за границей. Интересно, что не всегда это была какая-то невероятная экзотика.

"Я никогда не забуду багет, который я ел во Франции с одним лишь маслом. Вот и все. Я думал, что это лучшее, что я когда-либо пробовал. Оглядываясь назад, я понимаю, что, видимо, это было именно то время и именно то место для идеального блюда, и это был просто очень вкусный багет", - написал один из пользователей.

Другие с ним согласились: багеты во Франции действительно очень вкусные, хоть и не тянут на какую-то экзотику.

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Другой пользователь похвалил тайский суп с лапшой, известный как Khao soi. И это вызвало бурю комментариев, в которых люди вспоминали свой опыт знакомства с тайской кухней.

"В Таиланде так много вкусной еды, но неожиданностью, которую я не ожидал, стал десерт с манго и липким рисом, который подают в Dairy Queen. Оно было удивительно вкусным", - написал один.

Одна женщина написала, что за ее многолетний опыт путешествий больше всего запомнилось блюдо, которое она попробовала на острове Хайда Гваи у западного побережья Канады. Это были крабы, приготовленные в морской воде, поданные с местной специальной закваской и свежим маслом с фермы.

"Я работал в японской компании. Генеральный директор сказал: "Я слышал, что вам нравится японская еда, я покажу вам японскую еду". Арендовал целый ресторан для нас 20 человек. Примерно 30 блюд, все маленькие порции. Одно за другим самые вкусные блюда, которые я когда-либо пробовал. Суши, крабовые ножки, темпура, грибной суп - это было прекрасно", - вспоминает другой автор.

Еще один человек перечислил целый список вкусностей, которые ему запомнились:

Tonnarelli cacio e pepe (разновидность пасты с тертым сыром) в Риме;

Bun cha (жареная свинина с лапшой) в Ханое, Вьетнам;

пир из горячих и холодных турецких блюд в Стамбуле;

pad thai (жареная лапша с мясом или морепродуктами) в Бангкоке, Таиланд;

кислый йогуртовый сыр labneh в Аммане, Иордания;

красное вино квеври в Тбилиси;

салат из козьего сыра и персиков на сыроварне в Эс-Сувейре, Марокко;

горячая лапша удон на пару в ресторане в Киото, Япония.

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