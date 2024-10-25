По словам российского правителя, бронировать мощности для поставок газа из РФ через Украину в 2025 году надо было начинать уже в июле.

Правитель России Владимир Путин намекнул, что транзита российского газа через территорию Украины в 2025 году может не быть. Об этом сообщает издание "Политика страны".

В частности, диктатор заявил, что бронировать мощности для поставок газа из РФ через Украину в 2025 году надо было начинать уже в июле, поэтому срок уже пропущен.

Также Путин отметил, что Украина, несмотря ни на что, не собирается продлевать на 2025 год транзит российского газа.

Видео дня

СМИ напоминает, что Киев уже заявил об отказе продлевать контракт по транзиту российского газа на 2025 год.

Транзит российского газа через Украину - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может нанести сокрушительный удар по экономике РФ из-за остановки транзита газа через Украину в Евросоюз. По мнению аналитиков, такой шаг серьезно ударит по российскому газовому монополисту "Газпром", из-за чего компания, как и бюджет РФ, потеряет миллиарды.

В частности, бывший генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии УНИАН отметил, что транзит газа через Украину - это треть общего экспорта "Газпрома" в ЕС.

Как сказал чиновник, такая ситуация повлечет каскадный эффект в России - снижение поступлений в бюджет из-за потери дивидендов "Газпрома", потерю таможенных поступлений, сокращение добычи минимум на 15 млрд кубов, уменьшение доходов от налога на добычу газа и уменьшение возможности для капитальных инвестиций "Газпрома".

Вас также могут заинтересовать новости: