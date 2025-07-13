Среди этих источников, по словам аналитика, есть и Китай, хотя страна такое сотрудничество отрицает.

Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины и наносить удары по украинским городам. Есть четыре источника, откуда россияне берут оружие для этих целей, утверждает аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк.

Первым из этих источников является внутреннее российское производство, пояснил он. По словам Майкла Кларка, Россия перешла на военную экономику, и около 40% всех государственных средств тратится на войну.

"Второй источник – Иран, у них много беспилотников из Ирана, в частности, беспилотник Shahed 136, который является моделью всех беспилотников, которые они используют сейчас", – продолжил он.

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Третьим источником аналитик называет Северную Корею. Он добавил, что КНДР располагает миллионами снарядов. Россия получает от Пхеньяна баллистические ракеты, беспилотники и 152-мм снаряды, говорит Кларк.

"Четвертый источник – это Китай, который утверждает, что не поставляет оружие, но поверьте мне, что поставляет", – констатировал Майкл Кларк.

Война в Украине: это стоит знать

Заместитель министра иностранных дел, бывший постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что российский диктатор Путин согласится на встречу с президентом Зеленским только в случае капитуляции Украины.

Тем временем в Службе внешней разведки Украины раскрыли численность оккупантов, привлеченных для войны против нашей страны. По состоянию на начало июля 2025 года к боевым действиям в Украине Россия привлекла наземную группировку численностью более 700 тысяч военных.

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