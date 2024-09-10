В соглашении об ассоциации с ЕС у Украины есть обязанность обеспечивать европейские страны газом и нефтью соответственно, сказал премьер-министр.

Украина не собирается вести переговоры с Россией о новом или продлении действующего соглашения транзита газа и нефти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции. "В нашем Соглашении об ассоциации есть обязанность Украины обеспечивать европейские страны надежно газом и нефтью соответственно. Мы готовы выполнять наше соглашение об ассоциации. Но мы не готовы сотрудничать с Россией и не будем сотрудничать с Россией и не будем продолжать соглашение с ними. Других деталей у меня нет, я в переговорах не участвую", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сегодня официальных переговоров о продлении транзита российского газа нет, но возможно, есть переговоры на уровне лидеров европейских стран с другими вероятными поставщиками газа.

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Кроме того, Шмыгаль отметил, что наложение санкций Украиной на "Лукойл", как на одного из крупнейших доноров российского террористического бюджета, является прерогативой СНБО и Службы безопасности Украины. И у украинского правительства нет к этому решению вопросов. Он также отметил, что компания "Лукойл" не была транзитером и не участвовала в транзите нефти через Украину в европейские страны.

"Сегодня в новостях мы увидели, что венгерская компания MOL объявила, что они сейчас являются владельцем продукта, который транзитируется через Украину. Нас это устраивает, это не российская компания. Если компания MOL транзитирует свой продукт через украинскую трубопроводную систему, то Украина выполняет наши обязательства по соглашению об ассоциации. И для Венгрии, возможно, для Словакии, Австрии выполняет наши обязательства по соглашению об ассоциации", - добавил Шмыгаль.

Транзит российского газа и нефти через Украину - что уже сообщалось

В начале сентября стало известно, что в связи с тем, что российско-украинское соглашение о транзите газа заканчивается в конце этого года и не имеет никаких признаков возобновления, Чехия призывает Европу подготовиться к возможным сбоям в поставках энергоресурса.

9 сентября сообщалось, что венгерская энергетическая компания MOL достигла соглашения, которое обеспечит продолжение транзита российской сырой нефти по трубопроводу, проходящему через Украину.