Посол и почетный консул Молдовы привезли подарки детям в Сумскую область, пострадавшую от вторжения

Посол посетил Детский дом им. С.П. Супруна и специализированную школу I-III ступеней № 9 города Сумы.

11 декабря накануне зимних праздников Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь посетил пострадавшую от российского вторжения Сумскую область с рабочим визитом, организованным при поддержке Почетного консула Республики Молдова в Сумах Эмиля Нуриева и депутата Верховной Рады Украины Михаила Ананченко.

"Посол посетил Детский дом им. С.П. Супруна, где состоялась встреча с персоналом учреждения, а также вручение детям подарков по случаю зимних праздников, в том числе сладостей, среди которых были и производства Республики Молдова. Дети представили небольшую культурную программу", - говорится в сообщении на фейсбук-странице Посольства Молдовы в Украине.

Немного радости перед праздниками подарили и детям специализированной школы I-III ступеней № 9 города Сумы - там организовали спектакль для детей и родителей из Хотинской и Юнаковской общин, которые непосредственно пострадали от российского вторжения.

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"Здесь детки тоже получили подарки по случаю зимних праздников. Подарки были вручены при содействии Почетного консула Э. Нуриева", - рассказали представители посольства.

Кроме того, состоялась встреча с представителями Сумской областной военно-гражданской администрации.

Отметим, что 16 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Украине Валериу Киверь вместе с Почетным консулом Республики Молдова в Сумах Эмилем Нуриевым открыли офис Почетного консула Молдовы в областном центре, а также передали важную гуманитарную помощь для нужд региона. В список помощи от молдавской стороны тогда вошли 100 двухъярусных кроватей для нужд полиции, лекарственные средства и изделия медицинского назначения, продукты быстрого приготовления, 150 комплектов бронежилетов и 150 комплектов зимней военной формы.

Посол Молдовы Валериу Киверь подчеркнул готовность его страны оказывать помощь Украине не только на дипломатическом уровне, но и через конкретные гуманитарные действия. Почетный консул Молдовы в Сумах Эмиль Нуриев также поблагодарил за возможность работать на благо региона и подчеркнул важность открытия офиса для дальнейшей помощи в экономической, гуманитарной и социальной сферах.

В то же время власти области обратились к послу Валериу Киверу с просьбой взять под шефство восстановление Сумской городской клинической больницы Святого Пантелеймона. Эта больница является важным медицинским учреждением региона.

А недавно почетный консул Республики Молдова в Сумах Эмиль Нуриев вместе с предпринимателем Денисом Ковтуном передали партию гуманитарной помощи для местных добровольческих формирований территориальной громады (ДФТГ) и медицинских учреждений Сумщины. В частности, помощь включала 300 бронеплит 4-го класса ДСТУ, 100 кроватей для медицинских учреждений, 10 палет мивины и 1 палету риса для обеспечения потребностей питания, а также 150 зимних курток и 150 зимних брюк для утепления военных и работников в холодный сезон.

"Я вижу своей миссией помощь украинским общинам, особенно в регионах, которые понесли большие потери и подверглись испытаниям. Стараемся сделать все, что в наших силах, чтобы помочь городу и области выстоять и почувствовать поддержку. Сумщина - это сильная и объединенная община, и мы рады быть ее частью в этот трудный период", - прокомментировал Эмиль Нуриев.