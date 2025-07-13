Если у вас дома есть куча старых кабелей для телефона или ноутбука, самое время их выбросить.

Часто ли вы задумываетесь о том, сколько в вашем доме вещей, которыми вы даже не пользуетесь, но они все равно занимают место? Есть несколько причин, почему мы держимся за вещи, которые нам не нужны – от привязанности или сентиментальности до простого "выброшу это завтра".

Но есть 11 вещей, которые 95% людей хранят в своих домах, хотя на самом деле должны от них избавиться. О них рассказывает ресурс Your Tango.

1. Инструкции к бытовой технике

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Если вы когда-нибудь покупали фритюрницу, лампу или будильник, скорее всего, вы все еще храните инструкцию к прибору где-то в ящике. Но давайте на чистоту. Вы когда-нибудь действительно смотрели туда после первого использования? Скорее всего, ответ будет "нет".

Исследования показывают, что ненужный беспорядок, особенно в вашем жилом пространстве, может вызвать повышение уровня стресса и эмоционального перенапряжения. Поэтому и важно вовремя избавляться от хлама.

2. Старые кабели питания

Если у вас есть телефон, планшет или несколько разных компьютеров, скорее всего, у вас дома валяются миллионы старых кабелей питания. Самое время от них избавиться.

3. Ручки и карандаши

По словам психолога Дженис Вебб, огромное количество людей борются с самодисциплиной и мотивацией для выполнения таких простых задач и ежедневных ритуалов, как уборка дома. Из-за этого многие люди накапливают беспорядок и даже держатся за вещи, которые больше не используются, например, ручки и карандаши.

Ключ к самодисциплине, будь то уборка в доме или завершение проекта на работе, заключается в том, чтобы просто действовать. И делать этот шаг надо независимо от того, хочется вам этого или нет.

4. Сломанные украшения

Если речь идет не об украшениях, связанных с ценными моментами, или тех, которые являются семейной реликвией, нет почти никаких причин хранить поврежденные украшения и аксессуары.

Знали ли вы, что по принципам фэн-шуй, хранение сломанных вещей в вашем жилом пространстве, будь то ювелирные украшения или бытовая техника, может привести к тому, что вы останетесь без денег? Поэтому самое время пересмотреть вашу шкатулку с украшениями.

5. Старая одежда и белье

В вашем шкафу точно есть одежда, носки или белье, которые вы не надеваете и не планируете делать это в будущем.

В следующий раз, когда вы будете делать генеральную уборку, обратите внимание на такие вещи. Особого внимания требуют вещи, которые уже не подлежат ремонту, или те, что приносят вам эмоциональный дискомфорт. Попрощайтесь с ними.

6. Сентиментальные вещи для ваших детей

Несмотря на соблазн хранить все табели успеваемости, награды и даже зубы ваших детей, накопление их дома часто может вызвать больше стресса, чем оно того стоит.

По данным Института детской психики (Child Mind Institute), держась за эти вещи и создавая видимость того, что все сохранено, можно поощрить взрослых детей прибегать к подобным практикам. Так они учатся развивать эмоциональную привязанность к материальным вещам, а не к людям или переживаниям.

Держаться за определенные вещи и воспоминания – это нормально, но вкладывать весь этот эмоциональный запас в материальные вещи, которые можно легко потерять, изъять или разрушить, часто вредно и рискованно, говорится в материале.

7. Просроченная косметика и средства по уходу за кожей

Многие люди, склонны использовать косметику и средства по уходу за кожей после истечения срока годности. Но это несет определенные риски, говорится в исследовании Международного журнала косметической науки. Просроченные продукты не только способствуют размножению патогенных микроорганизмов и бактерий, которые могут нанести вред здоровью, но и способствуют возникновению таких менее заметных проблем, как раздражение кожи, акне и аллергические реакции.

Так что если в вашей косметичке лежит старая тушь для ресниц или прошлогодний солнцезащитный крем, лучше с ними попрощаться. Экономия денег на новых продуктах не всегда стоит рисков для здоровья, связанных с использованием старых.

8. Дубликаты кухонных принадлежностей

Нет никакой причины иметь миллион дубликатов кухонных принадлежностей в вашем доме – будь то много вилок или две открывалки для бутылок. Они создают еще больше ненужного и вредного беспорядка.

9. Устаревший декор

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Social Issues, наше окружение и жилое пространство могут иметь значительное влияние на наше здоровье и благополучие. Когда вы живете в пространстве, которое отражает вашу идентичность и чувство собственного достоинства, вы, скорее всего, будете менее подвержены стрессу и будете чувствовать себя более удовлетворенными, когда будете дома.

Однако, если вы сохраняете устаревший декор и вещи, которые больше не соответствуют вашей идентичности или самовыражению, пребывание дома может быть изнурительным.

10. Картонные коробки

Если вы не планируете переезжать в следующем месяце или сдавать коробки на переработку в конце недели, нет никаких причин держать их дома. Это не только неудобно, они еще и загромождают пространство, что невозможно не заметить.

11. Чашки для кофе

Почему у каждого из нас дома есть полный шкаф чашек для кофе? От сувениров из путешествий до неискренних подарков на работе и бесплатных рекламных подарков – большинство даже не имеют для нас сентиментальной ценности. Некоторые просто не используются, потому что слишком мелкие, слишком большие или просто неудобные из-за формы.

Не стоит хранить дома больше, чем вам действительно нужно.

Напомним, ранее мы писали о 8 вещах, которые самое время выбросить из шкафа.

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