Западные политики надеются, что в конце концов эти проблемы будет решать кто-то другой.

Для западных политиков, особенно для Дональда Трампа, война в Украине превратилась не бесконечный источник самопиара, где реальная помощь украинцам не имеет особого значения. Об этом в своем блоге написал бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

По его словам, значительная часть тех заявлений и решений, которые западные политики делают в контексте российско-украинской войны, являются так называемыми "псевдособытиями" - тем, что проводится не ради конечного результата, а ради внимания к деятелю или самого факта события.

Ландсбергис сравнивает псевдособытия с реслингом - популярным в США жанром развлечений, где актеры делают вид, будто они проводят реальный зрелищный бой, хотя на самом деле просто разыгрывают битву по заранее прописанному сценарию.

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"Для меня наблюдение за политикой последних лет похоже на наблюдение за профессиональным реслингом. Недавние заявления о том, что "Трамп наконец сыт Путиным", являются прекрасным примером этого", - пишет политик.

Ландсбергис иллюстрирует это типичными сообщениями в западной прессе о том, что та или иная страна передаст Украине помощи на 300 миллионов долларов в то время, как российский оборонный бюджет приближается к 300 миллиардам долларов.

"Это как будто мы пожертвовали фантомное оружие для ведения вполне реальной войны. Но заголовки приятные (...) Помните "коалицию желающих" и их "разрушительные санкции"? Ракеты Taurus? Я начинаю сомневаться, что они вообще существуют. А помните громкое заявление Байдена: Украина наконец-то получит ATACMS? Заголовки безумно разнеслись. Несколько дней спустя мы узнали: было поставлено всего одиннадцать ракет", - пишет бывший министр.

По мнению Ландсбергиса, вся эта псевдопомощь Украине нужна, чтобы понравиться электорату и удержать его внимание на себе. Но настоящий мастер-класс показывает Дональд Трамп, который умудряется удерживать на себе внимание тем, что постоянно меняет повестку дня.

"Кто злодей на этой неделе - Зеленский или Путин? Кто получит удар следующим - Канада или Бразилия?", - отмечает политик.

Экс-министр отмечает, что конкретно Путину на самом деле безразлично, какое амплуа ему приписывают в этом шоу, пока он продолжает идти к своей цели по уничтожению Украины. В этом контексте Ландсбергис вспоминает последний эпизод, когда Пентагон остановил на полпути в Украину 40 ракет к ЗРК Petriot, а потом с барского плеча пообещал возобновить поставки и передать аж 10 ракет. Экс-глава МИД Литвы считает, что такая "поддержка" Украины западными правительствами Путина только радует.

"В прошлых войнах правительствам приходилось сплачивать свое население, чтобы убедить его, почему это важно. Сегодня некоторые месседжи, кажется, направлены на то, чтобы избежать реальной мобилизации. Вместо геополитической стратегии мы получаем развлечения, но реальный мир не останавливается", - пишет Ландсбергис.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Украина сохраняет шансы на победу в войне, но для этого нужно, чтобы Запад взялся за ум и начал реально помогать. Такое мнение высказал американский колумнист издания Forbes Энди Самотюк. Он в частности призвал прекратить финансировать российскую армию покупкой нефти и газа в России.

Между тем инсайдеры The New York Times сообщают, что Путин больше не боится ссоры с Трампом, потому что убежден в способности российской армии прорвать фронт в ближайшие несколько месяцев.

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