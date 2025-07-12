Для этих птенцов разработали специальный витаминный корм.

Несмотря на постоянные российские атаки, в Киевском зоопарке семья королевских фазанов пополнилась пушистыми птенцами. Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

"В течение 24 суток пугливая мать стойко высиживала свою кладку, несмотря на грохот войны. А теперь родители бережно обучают свою малышку всем птичьим премудростям", - добавили в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы обеспечить лучшую естественную диету, орнитологи зоопарка разработали специальный витаминный корм из натуральных ингредиентов, поэтому птенцы растут просто на глазах.

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"Проследить за новым жизненным циклом фазаньей семьи можно во Фруктовом саду КиевЗоо. Приходите знакомиться с пернатым семейством!", - приглашают работники зоопарка.

Другие интересные факты о птицах

Как писал УНИАН, на месте Каховского водохранилища поселились редкие птицы. В частности вблизи Никополя местные жители зафиксировали возвращение пеликанов. Отмечается, что после разрушительных событий июня 2023 года, когда была повреждена Каховская ГЭС, на месте водохранилища появились многочисленные мелководные участки, заболоченные территории и небольшие озерца, поэтому такие условия идеально подходят для пеликанов, которые ищут спокойные водоемы для гнездования и поиска пищи.

Также орнитолог объяснил, почему в Украине нет обычных ворон. По его словам, на самом деле люди видят серых ворон, которые имеют серое тело, черные крылья и голову.

"Интересно, что серая ворона не является слишком многочисленной. Она любит гнездиться на высоких деревьях, в основном селится вдоль водоемов. Ее рацион - это мыши, моллюски, крупные насекомые, мертвая рыба, остатки человеческой пищи и тому подобное. Фактически она часто выполняет роль хищных птиц, пытаясь компенсировать их отсутствие во многих экосистемах", - рассказал специалист.

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