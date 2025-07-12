Этот навык делает отношения более безопасным пространством для роста, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал ссмый недооцененный навык в отношениях, который меняет все.

Как написал он в своей статье для Forbes, этот навык редко упоминается, но именно он определяет, будет ли пара процветать или просто выживать.

По его словам, данный навык называется "эмоциональный суверенитет".

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"Он вовсе не яркий и не броский. Но как только пара начинает его практиковать, все меняется - от того, как они ссорятся, до того, как восстанавливают связь и ощущают безопасность рядом друг с другом", - отметил Треверс.

Эмоциональный суверенитет - это способность осознанно проживать свои эмоции с ясностью и устойчивостью, не избегать, не подавлять, не глушить и не застревать в них, объяснил психолог.

"В отношениях это проявляется как способность удерживать свой эмоциональный центр, не перекладывая настроение, триггеры или самооценку на партнера. Это внутренняя уверенность, которая говорит: "Я могу чувствовать свои эмоции, не обвиняя тебя", "Я могу переживать дискомфорт, не требуя, чтобы ты его устранил", "Я могу глубоко любить тебя, не теряя себя", Иначе говоря, эмоциональный суверенитет - это ответственность за свое эмоциональное состояние", - добавил Треверс.

При этом он перечислил, что меняется, когда пары практикуют эмоциональный суверенитет:

конфликты становятся менее взрывными;

появляется больше честности;

поддержка воспринимается как выбор, а не обязанность.

Психолог констатировал, что эмоциональный суверенитет делает отношения более безопасным пространством для роста:

"Чем больше каждый отвечает за свои чувства, тем крепче связь. Партнер больше не ходит по минному полю, не боится срывов или обвинений. И вы - тоже".

Напомним, ранее психолог объяснил, как понять, что ваша жена несчастлива в браке.

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