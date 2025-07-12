По данным источников, Москва активно убеждала Тегеран в целесообразности согласиться на эту сделку.

Президент России Владимир Путин обсудил тему принятия ядерной сделки не только с официальными представителями Ирана, но и с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.

Указывается, что Путин якобы поддержал идею сделки, которую предлагают Ирану США и Франция. Она предусматривает полный отказ со стороны Ирана от обогащения ураном.

В материале издание упоминает трех европейских и одного израильского чиновников, которые рассказали о попытках Москвы убедить Тегеран согласиться на подписание данного соглашения.

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Также два источника сообщили изданию, что Москва уже передала правительству Израиля позицию президента России относительно ситуации с обогащением ураном Ираном.

"Путин поддерживает нулевое обогащение. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы переговоры с США стали более благоприятными. Иранцы ответили, что не будут рассматривать такой вариант", - пишет издание со ссылкой на одного из европейских чиновников.

По данным издания, Москва в публичных и частных разговорах дала понять, что в случае необходимости сможет вывезти из Ирана высокообогащенный уран, если стороны все же достигнут соглашения.

Запасы урана в Иране

Ранее УНИАН сообщал, что Израиль предупредил о готовности возобновить войну против Ирана в случае попыток Тегерана возобновить свою ядерную программу. В этом вопросе страна надеется на поддержку от США и, согласно данным, Трамп уже обсуждает с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху дальнейшие шаги.

Также мы писали, что в МАГАТЭ сообщили о выводе из Ирана своих инспекторов после принятия Тегераном нового закона, который потенциально может криминализировать международный ядерный мониторинг.

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