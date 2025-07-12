Президент поделился, что россияне пытаются регулярно наносить по Украине удары не менее чем 300 "Шахедами".

Россия применяет против Украины специфическую тактику террора, нанося удары большим количеством дронов и других средств воздушного нападения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Россияне продолжают применять эту их специфическую тактику террора против нашего государства, нанося удары концентрированно по тому или иному городу. Наполнение таких ударов они пытаются держать на уровне около 300 "Шахедов", - поделился украинский лидер.

Зеленский отметил, что в ночь на 12 июня Россия запустила по Украине 339 "Шахедов". Он подчеркнул, что уже сейчас по стране распространяться воздушная тревога.

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"Опять "Шахеды" в небе. Значительную часть наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все. Кроме того, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов-имитаторов "Шахедов" в каждом своем ударе", - добавил президент.

Зеленский объяснил, что главной задачей таких ударов является попытка перегрузить противовоздушную оборону Украины. Он заявил, что это "сознательный и подлый террор" оккупантов.

Россия увеличивает применение дронов по Украине - что известно

Ранее авиэксперт, заместитель директора компании-производителя РЭБ, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал, что россияне постепенно увеличивают количество "Шахедов", которые они одновременно запускают по Украине. По его словам, уже в следующем месяце враг выйдет на 1000 воздушных целей за одну массированную атаку.

Храпчинский добавил, что обнаружение цели и получение ее координат в режиме реального времени является важным фактором. По его словам, это повысит эффективность работы дронов-перехватчиков и других средств поражения.

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