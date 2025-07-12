Путин согласится на встречу с Зеленским только в случае капитуляции Украины, - Кислица

По словам Кислицы, российская сторона только делает вид, что заинтересована в прекращении огня.

Российский диктатор Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только в случае капитуляции нашей страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, в отличие от украинской делегации, члены которой могут обмениваться идеями и мнениями о переговорах с Москвой, с российской стороны существует очень жесткая дисциплина в выполнении поручения Путина.

"А мандат Путина заключается в том, чтобы заставить нас капитулировать. Их логика противоположна нашей. Мы говорим: "Давайте создадим перемирие как вклад в создание надлежащих условий для саммита лидеров, чтобы создать конструктивную среду, способствующую достижению соглашений". Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования - капитуляцию - и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований", - сказал Кислица.

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Кроме того, он объяснил, что Украина продолжает настаивать на переговорах между Зеленским и Путиным, так как в России действует диктатура, в рамках которой важнейшие решения принимаются только одним человеком. По его словам, из-за этого делегации не могут самостоятельно достичь прорывных результатов.

"Это, на мой взгляд, один из элементов тактики России: они предлагают: "Давайте наши эксперты встретятся, обменяются номерами телефонов, чтобы они могли общаться между собой". Мы уже видели это раньше в бесконечных минских процессах. Много движения, люди ездили, сидели вместе, проводили бесконечные встречи - но результатов не было", - подчеркнул Кислица.

Переговоры между Украиной и Россией - важные новости

Ранее обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн писала, что Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий, если в мирных переговорах будет участвовать президент США Дональд Трамп. По ее словам, в Европе обеспокоены тем, что глава Белого дома может попытаться продвинуть такое соглашение без согласия Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и российская делегации смогут перейти к обсуждению действенных вариантов подготовки встречи на уровне лидеров стран только после того, как будут завершены обмены военнопленными. Он поделился, что такую встречу могут провести в Ватикане, Австрии, Швейцарии или Турции.

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