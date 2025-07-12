На сегодня подтверждено уничтожение всего трех таких БТР.

На фронте начали появляться необычные модификации российского бронетранспортера БТР-80. Недавно был уничтожен уже третий такой экземпляр, пишет в своем телеграм военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что сам БТР-80, конечно, редкостю не является. Но недавно россияне начали ставить на него боевой модуль 32Г01 "Бумеранг-Буревестник". Такая верся появилась в зоне боевых действий лишь в текущем году, и пока верифицировано лишь три случая их уничтожения.

Ключевое отличие новой модификации от старых версий заключается в использовании крупнокалиберного пулемета "Утёс" (12,7-мм), либо КПВТ (14,5 мм) вместо 30-миллиметровой пушки 2А72 в качестве основного орудия. И как отмечает Коваленко, дело вовсе не в том, что новая комплектация лучше подходит для использования на фронте (скорее - наоборот), а в банальной неспособности российского ВПК обеспечить поставку нужного количества 30-миллиметровых пушек.

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"Арзамасский машиностроительный завод клепает [один] БТР в месяц. Больше, чем Тульский машиностроительный завод может себе позволить произвести 2А72, как бы это парадоксально не звучало", - отмечает аналитик.

Война в Украине: оружие

Как писал УНИАН, украинские производители дронов жалуются, что европейские компании занимаются промышленным шпионажем и воруют украинские наработки, чтобы потом получать от своих правительств многомиллардные заказы.

Также мы рассказывали, что украинская самоходка "Богдана" может получить новое шасси от немецкого оружейного концерна Rheinmetall. Речь идет о переходе на бронированную кабину для лучшей защиты экипажа от артиллерийских осколков и дронов.

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