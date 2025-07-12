Фон дер Ляйен заявила, что 30-процентная пошлина на экспорт товаров из ЕС нанесет ущерб предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов ввести контрмеры против США в случае провала переговоров о торговле. Такое заявление она сделала на своей странице в соцсети X.

"Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа", - написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что 30-процентная пошлина на экспорт товаров из Евросоюза, которую собираются ввести США, нанесет ущерб предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики. Она заверила, что ЕС готов действовать, если переговоры с Вашингтоном провалятся.

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"В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе соразмерных контрмер", - добавила фон дер Ляйен.

Трамп объявил о новых пошлинах для ЕС и Мексики - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Европейского Союза и Мексики. Она вступит в силу с 1 августа, если стороны не смогут договориться о более выгодных условиях.

В Bloomberg отметили, что Евросоюз надеялся заключить со США предварительное соглашение, чтобы предотвратить введение пошлин, но заявление Трампа подорвало оптимизм.

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