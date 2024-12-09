Режим чрезвычайного положения планируется на 30 суток.

Власти непризнанного Приднестровья готовятся объявить чрезвычайное экономическое положение из-за риска прекращения поставок в регион российского газа, который связан с нежеланием Украины продлевать контракт на транзит с 2025 года. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря подписал соответствующий "указ", который еще должен утвердить "законодательный" орган, сообщает молдавское издание Newsmaker.

Режим чрезвычайного экономического положения предусмотрен на 30 суток.

Документ предусматривает в частности рациональное использование газа и других энергоресурсов, запрет на экспорт энергоресурсов, ограничения на отдельные виды финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг.

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Что известно о транзите российского газа через Украину

Угроза прекращения поставок российского газа в Приднестровье связана с нежеланием Украины продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны с нового 2025 года.

О том, что транзита российского газа через Украину в 2025 году может не быть, намекал и президент России Владимир Путин.

Российская экономика может понести сокрушительный удар после остановки транзита газа через Украину в Европу. Монополист "Газпром", как и бюджет РФ, может потерять миллиарды.

Бывший гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в комментарии УНИАН отметил, что транзит газа через Украину - это треть общего экспорта "Газпрома" в ЕС.

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