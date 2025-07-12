Убийство произошло 8 июля в Киеве, после чего стрелок сбежал в Одессу.

Правоохранители задержали в Одессе иностранца, который подозревается в убийстве 48-летнего мужчины на столичной Троещине несколько дней назад. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители напоминают, что 8 июля около 7 часов утра в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Деснянском районе столицы, в результате которой погиб мужчина. Отмечается, что киевлянин 1977 года рождения находился в салоне микроавтобуса, когда к нему подошел неизвестный и дважды выстрелил из оружия в его сторону. После этого стрелок скрылся, а мужчина, находившийся в машине, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте происшествия.

"По результатам спецоперации мы разыскали и изъяли вероятное орудие совершения преступления, от которого злоумышленник избавился. После совершенного подозреваемый использовал средства маскировки и в тот же день выехал в Одессу. Благодаря слаженной работе оперативников полиции Киева и Одессы, при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД, мы задержали фигуранта в отеле. Им оказался 41-летний иностранец", - рассказал начальник криминальной полиции Киева Андрей Гарастюк и добавил, что рассматривается несколько версий мотивов убийства.

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Задержанному сообщено о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу. По ходатайству правоохранителей злоумышленник будет находиться под стражей. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, а также других лиц, причастных к совершению преступления.

Другие криминальные новости Украины

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Киеве произошло еще одно резонансное убийство. В Голосеевском районе неизвестный застрелил сотрудника СБУ. По данным СМИ, погибший был одним из ключевых сотрудников спецподразделения "Альфа" и среди прочего был причастен к ликвидации ряда известных военных преступников и предателей Украины.

Военный эксперт и в прошлом сотрудник СБУ Иван Ступак выразил убеждение, что за этим убийством стоят российские спецслужбы, поскольку погибший был большой проблемой для российского агрессора.

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