В перечне значатся Телец и Лев.

Некоторые представители зодиакального круга словно излучают доброту и заботу, рядом с ними легко и спокойно. Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, чья искренность, верность и душевная теплота особенно заметны. Эти люди никогда не скрывают чувств, поддерживают близких и остаются рядом в самые трудные моменты, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Телец - прирожденный романтик, управляемый Венерой. Он выражает любовь через прикосновения, заботу и простые, но трогательные жесты: письмо, букет или теплое слово. Если Телец полюбил, это надолго. Его упорство и стабильность делают его одним из самых преданных партнеров и друзей.

Лев

Несмотря на свою репутацию гордеца, Лев - знак великодушный и добросердечный. Его энергия идет от сердца, и он с жаром отстаивает тех, кого любит. Львы умеют дарить радость, согревать душу и делают все, чтобы окружающие чувствовали себя особенными. Их любовь - яркая, щедрая и настоящая.

Весы

Весами также управляет Венера, но в воздушной форме, они мягкие, утончённые и внимательные. Иногда могут быть критичными, но это проявление заботы. Весы - верные союзники, которые стремятся к гармонии в отношениях, готовы меняться ради других и всегда рядом, когда это важно.

Рыбы

Рыбы - эмпаты по натуре. Их сострадание и интуитивность делают их особенно чуткими к чужой боли. Они не бегут от трудностей, а стараются поддержать, вдохновить и исцелить. Рыбы умеют любить без условий, не ждут ничего взамен и готовы отдать всё ради счастья дорогих людей.

Напомним, ранее астролог назвала самый недооцененный, но мощный знак Зодиака.

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