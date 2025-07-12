Он добавил, что хотя люди старших поколений и привыкли говорить на русском, они должны учить своих детей говорить на украинском.

Украина будет иметь проблемы с Россией, до тех пор пока все украинцы не начнут разговаривать исключительно на украинском языке.

Такое мнение в интервью Наталье Мосейчук высказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Враг всегда будет говорить: "А чем они от нас отличаются? На русском языке говорят, Пушкина читают, в русскую церковь ходят. Они такие же, один народ, только у них мозги промыты". Это очень легко говорить и враг так и говорит", - высказал мнение мэр.

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Он добавил, что хотя люди старших поколений и привыкли говорить на русском, они должны учить своих детей говорить на украинском.

Марцинкив отметил, что говорить на украинском - это своеобразный протест и вспомнил, как чехи прекратили говорить на немецком и перешли на чешский.

Языковые скандалы в Украине

В нашем государстве время от времени вспыхивают языковые скандалы, которые всегда сопровождаются большим общественным резонансом. Так, в прошлом году возник скандал в Одессе, когда девушку выгнали с мероприятия за претензию к русскоязычному спикеру.

А перед этим преподавательница Днепровского государственного медицинского университета во время занятия требовала, чтобы студентка отвечала на русском языке, а ответ на украинском отказалась засчитать.

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