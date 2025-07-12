В отчете говорится о том, что переключатели подачи топлива в двигатели самолета почти одновременно переключились.

Предварительный отчет о крушении самолета Air India раскрывает новые подробности о трагедии, которая унесла жизни около 260 человек. Выяснилось, что незадолго до падения в кабине пилотов воцарился хаос, пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что крушение самолета Boeing (BA.N) 787 Dreamliner произошло 12 июня в Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад. Единственным выжившим оказался британец Вишваш Кумар Рамеш, который сидел на месте 11А.

Согласно отчету Индийского бюро по расследованию авиационных происшествий, переключатели подачи топлива в двигатели самолета почти одновременно переключились, из-за чего они выключились. Практически сразу после взлета записи с камер видеонаблюдения показали, что был задействован резервный источник энергии - аварийная турбина.

Видео дня

В агентстве поделились, что на записи с бортового самописца слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он переключил положение переключателя подачи топлива. Он ответил, что не делал этого.

Помимо этого в отчете сказано, что переключатели подачи топлива почти одновременно перешли из положения "включено" в положение "отключено". Air India подтвердила эту информацию в своем заявлении.

Тем не менее в отчете не говорится о том, какие замечания были сделаны капитаном самолета. Также неизвестно, кто из пилотов подал сигнал бедствия непосредственно перед крушением.

Эксперты рассказали журналистам, что пилот не мог случайно переключить переключатели подачи топлива. Согласно отчету, они были переключены с интервалом в одну секунду, что примерно соответствует времени, необходимому для переключения одного, а затем другого.

Американский эксперт по авиации Джон Нэнс в разговоре с журналистами заявил, что пилот обычно никогда не переключает положение переключателя подачи топлива во время полета, особенно когда самолет начинает набирать высоту. В положении "отключено" двигатели почти сразу же будут выключены.

Кроме того, на месте крушения были найдены оба переключателя подачи топлива, которые были в положении "включено". Эксперты считают, что это указывает на то, что оба двигателя заработали снова перед крушением.

Крушение самолета Air India - что известно

Напомним, что 12 июня самолет Boeing (BA.N) 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился вблизи аэропорта города Ахмедабад. Рейс следовал в Лондон.

В результате крушения самолета жертвами стали 270 человек. В последние мгновения перед авиакатастрофой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета возникли проблемы с тягой во время взлета.

Единственным выжившим оказался британский 40-летний пассажир Вишваш Кумар Рамеш, который сидел на месте 11А рядом с аварийным выходом. Он рассказал, что видел, как гибли люди.

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