Эти собаки являются умными и приветливыми к людям.

Если вы хотите завести собаку, то выбор породы является очень важным. К примеру, если у вас дома мало места, то вам стоит выбирать маленькую собаку, или же если вы страдаете аллергией, тогда нужно рассматривать гипоаллергенных животных. Однако если вам нравятся спокойные собаки, которые не будут проявлять себя гиперактивно, то специалисты The Scotsman назвали 13 пород, с которыми вы будете чувствовать себя в гармонии.

Бергамская овчарка

Американская кинологическая ассоциация описала эту породу как "умную, преданную, защитную и одну из самых спокойных", а ее эффектная шерсть не требует особого ухода.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Эта собака известна своим дружественным и спокойным характером, благодаря чему она становится домашним любимцем как для молодых, так и для пожилых людей.

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Тибетский спаниель

Эта порода имеет спокойный и ласковый, но в то же время и игривый характер.

Французский бульдог

Эти собаки также обладают спокойным характером, благодаря чему они станут отличными друзьями, как для собак, так и для других людей.

Ирландский волкодав

Несмотря на свой размер, эта собака является самым спокойным компаньоном для человека. Волкодавы обычно умные, спокойные и чувствительные к эмоциям людей животные.

Кламбер-спаниель

В американском клубе собачников описывают эту породу как "уважаемого сожителя", который может быть как другом, так и охотничьей собакой. Также они являются надежными, внимательными, ласковыми и спокойными по характеру.

Пекинес

Несмотря на то, что маленькие пекинесы не всегда хорошо ладят с детьми, в американском клубе собаководов уверяют, если вы завоевали их уважение, то они становятся "одними из самых спокойных, самых любвеобильных и добрых собак-компаньонов". Кроме того, пекинесы очень общительны и дружелюбны.

Бурбуль

Эта порода преданная, умная и спокойная по характеру, особенно с детьми, но они не подходят тем, кто впервые заводит собаку, ведь их может быть сложно дрессировать.

Сенбернар

Сенбернар является самой ласковой крупной собакой. Он очень хорошо ладит с детьми, ведь не зря эту породу еще называют "нянькой".

Бассет-гаунд

Эта порода развивает крепкие отношения со своим хозяином, однако для их дрессировки все же нужно немного терпения.

Немецкий дог

Несмотря на свои гигантские размеры, немецкие доги известны тем, что являются спокойными и ласковыми.

"Эти настоящие ласковые великаны обычно довольны тем, что большую часть времени проводят в помещении, поэтому с ними удивительно легко справиться, и они требуют минимальных физических нагрузок", - добавили в материале.

Чау-чау

Эта порода является независимой и спокойной, а также имеет черты, которые напоминают кошачьи. В частности чау-чау не требует постоянного внимания или активности, а предпочитает покой и рутину в знакомом окружении.

Грейгаунд

Эти собаки известны тем, что мало бегают, а потом спят часами, хорошо приспосабливаясь к тихой жизни в помещении с минимальными хлопотами и энергией.

Другие интересные факты о собаках

Ветеринары назвали породы собак, которые станут для вас настоящими друзьями. В такой рейтинг вошли французский бульдог, лабрадор-ретривер, йоркширский терьер, боксер, питбуль, кокер-спаниель и цвергшнауцер.

Также было названо топ-7 пород собак для объятий. Пушистыми и ласковыми "великанами", по словам экспертов, являются такие породы, как бернский зенненхунд, староанглийская овчарка, золотистый ретривер, сенбернар, самоед, ньюфаундленд и большая пиренейская горная собака.

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