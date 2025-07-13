Отмечается, что курс евро может еще удивить украинцев.

Курс доллара в Украине до 20 июля будет находиться в ожидаемых пределах. При этом единая европейская валюта может удивить "новыми курсовыми рекордами".

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от имеющегося уровня спроса на доллар и планов регулятора по его утолению. При этом он указал, что курс евро в Украине станет зеркалом мировых торгов евровалюты в паре с долларом.

Согласно его прогнозу, курс доллара до с 14 по 20 июля будет находиться в пределах 41,6 – 42 гривни на межбанке и 41,5 - 42,2 гривни на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 20 июля будут стоить 4150 - 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41500 - 42200 гривень.

Что касается курса евро, то, по мнению банкира, он будет находится в пределах 48,5 - 49,5 гривни на межбанке и 47,5 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине до 20 июля будут стоить 4750 - 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 47500 - 49500 гривень

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до конца июля 2025

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле курс доллара будет зависеть от нескольких факторов.

По его прогнозу, в июле на украинском рынке курсовые допустимые и ожидаемые изменения могут происходить в коридорах 41,6-42,2 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: