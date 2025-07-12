Враг может выйти на этот показатель уже в следующем месяце, считает Храпчинский.

Российские оккупационные войска уже несколько лет применяют в войне против Украины ударные дроны типа "Шахед". И сейчас враг постепенно увеличивает активность их применения, заявил авиэксперт, заместитель директора компании-производителя РЭБ, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

"На август враг в любом случае выйдет на 1000 воздушных целей за одну массированную атаку. Это то, что он делает пошагово, а то, что будет больше дронов, – это понятно. Мы видим тенденцию с сентября 2024 года – увеличенная активность средствами поражения дронов типа "Шахед". В сентябре уже пойдет четвертый год, когда противник активно использует эти беспилотники. А мы до сих пор поднимаем вопрос, что в Украине и в мире нет достаточно качественных систем, которые могли бы выявлять и передавать координаты цели", – подчеркнул он в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт добавил, что обнаружение цели и получение ее координат и высоты движения в режиме реального времени является важным фактором. Это повысит эффективность работы дронов-перехватчиков и других средств поражения.

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"Достичь результата, чтобы доказательная эффективность использования любого вооружения, которое противодействует "Шахеду", равнялась 70%", – констатировал Храпчинский.

Атаки дронами по Украине

Российские оккупационные войска каждую ночь терроризируют Украину дронами. Ночь на 12 июля не стала исключением. Враг применил более 600 средств поражения, сообщали в Воздушных силах. Кроме беспилотников, оккупанты выпустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков.

В результате вражеской атаки погибли люди в Черновцах. Серьезные последствия фиксировали также во Львове, Харькове и Луцке. В частности, пострадали три корпуса "Львовской политехники".

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