Только на западе и севере Украины сегодня будет ниже +30°.

Сегодня, 13 июля, в Украине ожидается беспощадно жаркая погода с температурой до +40°...+41°. Жарче всего будет на востоке. На остальной териртории страны таких градусов не будет,ю но все равно прохлады и свежести не стоит ждать даже в западных областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет самая низкая температура по стране, +26°...+28°. Без соадков, лишь небольшая облачность.

На севере Украины столбики термометров поднимутся до +28°...+29°. Тут также ожидается преимущественно сухая погода с небольшой облачностью, только в Сумской области вероятны грозы.

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На востоке Украины погремят грозы, но от жары они не спасут. В Харьковской области будет +31°, а вот в Донецкой и Луганской ожидаются невыносимые +40°...+41°.

В центральной части Украины температура поднимется до +29°...+33°. В Полтавской и Днепропетровской областх вероятны кратковерменные дожди и грозы.

Жителеей юга Украины также ждет жаркая погода с температурой +32°...+35°. Тут осадки вероятны в Запорожской области и в Крыму.

13 июля - праздник, приметы

13 июля - Собор славных и всехвальных 12 Апостолов. По наблюдениям, если комары и мошки сильно кусаются - к дождю.

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