Справитесь ли вы с этой задачей за отведенное время?

Словесные головоломки пользуются немалой популярностью в Сети. Они нравятся людям не только потому, что разгадывать их весело, но и потому, что это еще и полезно для мозга.

Знали ли вы, что такие задачки считаются одним из лучших способов улучшить словарный запас, концентрацию внимания и навыки распознавания образов? К тому же, они учат действовать быстро, замечать мелочи в общей картине и тренируют вашу наблюдательность. УНИАН подготовил для вас кое-что интересное.

Ниже вы увидите изображение с хаотично расположенными буквами. Где-то там находится слово "слива", и вам нужно его найти.

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Справиться с этим заданием надо очень быстро, ведь на ответ мы отвели всего 7 секунд. Вы принимаете этот вызов?

Начинаем отсчет времени. Но сначала дадим вам маленькую подсказку: искать слово нужно не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.

Итак, 7 секунд на поиск спрятанного слова "слива" исчерпаны. Вам удалось его заметить среди кучи других букв? Если вы справились так быстро, у вас очень острое зрение.

Если же вам не хватило времени на поиски, не стоит расстраиваться – вернитесь к коллажу и попробуйте поискать еще. У вас все получится, главное – не сдаваться.

Ответ:

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Вам понравилось задание на поиск слова "слива"? Почему бы не попробовать что-то посложнее и решить головоломку, где надо найти сразу два слова: "щука" и "лось". На ответ у вас будет лишь 9 секунд.

Или же можете проверить свои способности в головоломке, где необходимо найти особого осьминога. Справиться с этой задачей надо всего за 11 секунд.

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