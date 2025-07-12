Идеальный 'бюджетник': названы лучшие смартфоны на рынке в пределах 8000 грн

Все чаще в бюджетных смартфонах можно найти повышенную герцовку, надежные камеры для фото и видео, а также длительную поддержку обновлениями.

Если вы находитесь в поисках смартфона начального уровня, который при этом имеет оптимальное сочетанием производительности и функционала, авторы портала GSMArena выбрали самые сбалансированные варианты для покупки в 2025 году в пределах 150 евро или 8000 грн.

У авторов получился небольшой список из четырех телефонов. Ожидаемо, топ в основном занят моделями от Samsung и Xiaomi.

Samsung Galaxy A16 5G (~8000 грн) – самый оптимальный бюджетник 2025 года. Он один из немногих в своем ценовом сегменте предлагает Super AMOLED дисплей, не говоря уже поддержке обновлениями Android целых шесть лет.

(~8000 грн) – самый оптимальный бюджетник 2025 года. Он один из немногих в своем ценовом сегменте предлагает Super AMOLED дисплей, не говоря уже поддержке обновлениями Android целых шесть лет. Также смартфон вышел с привлекательным и прочным дизайном, надежной основной камерой для фото/видео и внушительным временем автономной работы.

Видео дня

Xiaomi Redmi Note 14 4G (~7000 грн) – хороший универсал, который получился лучше своего предшественника. Сверхширокоугольная камера ушла в прошлое, но взамен у "редмика" прокачали автономность, экран и улучшили прочность благодаря корпусу с защитой IP54.

– хороший универсал, который получился лучше своего предшественника. Сверхширокоугольная камера ушла в прошлое, но взамен у "редмика" прокачали автономность, экран и улучшили прочность благодаря корпусу с защитой IP54. Нельзя не похвалить и оптимальную с учетом низкого ценника 108-мегапиксельную камера и "фронталку" на 20 Мп, способные выдавать неплохие фото и видео при хорошем освещении.

Motorola Moto G24 Power (~6000 грн) – бюджетный аппарат для тех, кто хочет иметь превосходное время автономной работы и быструю зарядку. Это заслуга аккумулятора 6000 мАч, полная зарядка которого занимает примерно час.

– бюджетный аппарат для тех, кто хочет иметь превосходное время автономной работы и быструю зарядку. Это заслуга аккумулятора 6000 мАч, полная зарядка которого занимает примерно час. Единственное, что не впечатляет в G24 Power – это разрешение экрана всего 720p, но в сочетании с хорошим процессором Helio G85 он должен обеспечить довольно плавную работу.

Xiaomi Redmi 14C (~4000 грн) – для ультрабюджетника не пожалели надежное качество сборки со стеклом Gorilla Glass 3 и водозащитой IP53. Дисплей обеспечивает плавную частоту обновления 120 Гц, что идеально для просмотра видео и скроллинга в браузере.

– для ультрабюджетника не пожалели надежное качество сборки со стеклом Gorilla Glass 3 и водозащитой IP53. Дисплей обеспечивает плавную частоту обновления 120 Гц, что идеально для просмотра видео и скроллинга в браузере. Из прочих наворотов можно выделить аудиоразъем 3,5 мм, расширяемое хранилище с помощью специального слота microSD и совершенно новый дизайн, который напоминает флагманские девайсы.

В отличие от экосистемы iOS, где Apple с ее Айфонами – единственный игрок, Android – это большой выбор на любой бюджет. Бенчмарк AnTuTu называл смартфоны, которые летом 2025 года предлагают лучшее соотношение цены-производительности.

Как УНИАН уже рассказывал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

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