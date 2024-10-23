Газовая нищета: поднимут ли россиянам тарифы чтобы спасти 'Газпром'

"Газпром" хвастается увеличением продаж газа, но в очередной раз распродает недвижимость на "поддержание штанов", пока Кремль готовится повышать тарифы для россиян. Что же произошло, и какие последствия будет иметь упадок предприятия, - разбирался УНИАН.

Один из "столпов" кремлевского режима и один из главных спонсоров войны - "Газпром" (ГП) - "зашатался". Еще в начале 2023 года, после того как "от большого ума" решил по собственной инициативе перейти на рубли в расчетах с европейцам. Европейские партнеры подумали-подумали, да и ответили что-то вроде "вы пошутили - мы посмеялись" и... "Газпром" потерял 2/3 европейского рынка и оказался на грани банкротства.

Но какова ситуация в компании сейчас, в конце 2024 года? С одной стороны, ГП постоянно отчитывается о росте продаж в Европе и Азии, а глава "конторы" Миллер не устает хвастаться якобы "не работающими санкциями". Однако с другой, дотации из госбюджета "Немытой" на спасение "Газпрома" все чаще заставляют задуматься, кто кого финансирует - они бюджет РФ, или бюджет финансирует их.

А тут еще "под елочку" в ночь на 1 января 2025 года может остановиться украинский транзит. И уже появились конкретные инициативы по повышению тарифов россиянам на 2025 год. А дешевые тарифы - это едва ли не последний "козырь" любого диктатора. Друзья Путина Мадуро и Ким подтвердят.

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"Газпром" уже не тот

Когда-то нефтегазовые доходы были главным источником экономического, политического и военного усиления РФ. И чем больше были нефтегазовые доходы, тем наглее становился Кремль на международной арене. После каждого значительного "скачка" нефтегазовых доходов Путин что-то вытворял против Украины.

Так, первый значительный скачок таких доходов произошел в 2003 году - их доля в бюджете РФ увеличилась с предыдущих 9% до 15% на фоне роста цен. В этот год произошла попытка захвата украинской косы Тузла в Керченском проливе.

Нефтегазовые доходы продолжили расти, и с 2004 года их доля превысила 30%, а с 2005-го - 40%. Примерно на этом уровне показатели держались до 2013-15 годов, когда они достигли своего пика в 51% бюджета, что совпадает с началом агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.

На фоне первой волны санкций доля нефтегазовых доходов России упала до показателей середины двухтысячных, но уже с 2018 года - вновь выросла до 45%. Если бы не ковид, то, вероятно, она росла бы и дальше. Именно нефтегазовые "лишние" прибыли дали Кремлю возможность профинансировать увеличение армии для захвата Украины.

А "Газпром", на уровне с "Роснефтью", является двумя "столпами" как путинского режима, так и военно-политической способности РФ. Поэтому так важно, что даже по оптимистическому сценарию госбюджета РФ в следующие три года нефтегазовая доля там будет постепенно уменьшаться - с нынешних 30% до 22% в 2027 году.

Компенсировать это планируют за счет резкого роста ненефтегазовых доходов, а еще - за счет долгов. Фонд национального благоустройства (ФНБ), согласно заявлениям Минфина РФ, уже использовать для покрытия дефицита бюджета не будут, что может трактоваться как истощение ликвидной доли этого фонда.

В целом, "Газпром" на пике возможностей был крупнейшей компанией в мире по разведанным запасам и добыче природного газа, вторым в РФ по переработке нефти (после "Роснефти"), а также вторым в РФ по генерации электрической энергии. Продажи природного газа только в Европу на максимуме превышали 200 млрд кубометров в год.

Это показывает, с каким великаном имеет дело Украина и каким колоссальным является падение "Газпрома" и РФ в нефтегазовой отрасли уже сейчас, если государство начинает само дотировать гигантов сектора. Но "они еще не начинали", как любят говорить в Кремле.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, подтверждает, что ситуация для ГП сейчас тяжелая.

""Газпром" потерял 85% наиболее ликвидного европейского рынка газа. Причем санкций на российский газ и до сих пор нет. Газпром фактически сам на себя наложил "санкции", поскольку отказался выполнять предыдущие контракты, требуя оплату за газ в рублях. Большинство европейских компаний на это не пошли", - говорит эксперт.

Однако списывать "Газпром" пока рано, ведь у него все еще остались клиенты в Европе, продолжает Омельченко:

"Остались поставки в Венгрию, Словакию, Австрию, Чехию, частично Италию. Причем в Венгрию газ идет по газопроводу "Турецкий поток", а во все остальные - по территории Украины. Общий объем экспорта Газпрома - где-то 30-35 млрд кубометров газа в год, тогда как до вторжения в Украину он достигал 160 млрд кубов в год"

Почему же тогда ГП распродает свою недвижимость? В этом следует разобраться более подробно.

Упасть, но не разбиться

Как "Газпром", так и российское правительство понимают риски в случае банкротства компании. Поэтому спасают ее всеми доступными средствами. Но потерять старые рынки просто, а вот найти новые - сложно.

""Газпром" пытается диверсифицировать рынок сбыта своего газа. В первую очередь, через газопровод "Сила Сибири-2" в Китай. Но Пекин на сегодня не дал согласие на реализацию этого проекта. Потому что дополнительный российский газ ему не нужен - достаточно того, что идет по "Силе Сибири-1", и который Китай покупает по внутренним российским ценам, - объясняет Владимир Омельченко, - Поэтому заметной прибыли от поставок в Китай "Газпром" не имеет. Но еще следует вспомнить о проекте с поставками за границу сжиженного газа "Ямал СПГ" компании "Новатэк". Не только "Газпром" поставляет российский газ за границу".

По словам специалиста, поскольку "Сила Сибири-2" заблокирована, то Газпром хочет "прорваться" на другие рынки Азии, в частности в Пакистан. И планирует использовать для этого Иран - уже подписаны соответствующие соглашения.

"Но Иран не будет заниматься реализацией данных проектов. Потому что для него РФ является конкурентом. Тегеран сам под санкциями и ему трудно сбывать газ - что, он еще будет беспокоиться, чтобы успешно реализовывался газ "Газпрома"? Это иранцам совершенно не нужно, - продолжает Владимир Омельченко, - Но из-за безысходности, и несмотря на высокую конкуренцию в регионе, "Газпром" все равно пытается любым образом попасть на новые рынки сбыта. Потому что компания уже убыточна, а ее убытки - а это сотни миллиардов рублей - покрываются из бюджета РФ".

То есть, полностью списывать "хромого колоса" пока рано, но несмотря на все потуги экспорт природного газа из РФ в Европу, как говорит специалист, находится примерно на прошлогоднем уровне и по объемам, и по деньгам. А в Азии объемы растут, однако низкие цены не дают много заработать. Это стагнация, но не мгновенная, а медленная. С "костылями" в виде дотаций от власти.

Их борьба

Сергей Макогон, который до 2022 года был генеральным директором "Оператора ГТС Украины", тоже считает, что "хоронить" "Газпром", несмотря на все его трудности, пока рано. Даже с учетом распродажи "нажитого" имущества.

"Не думаю, что продажа элитной недвижимости - это прямо сигнал финансового краха "Газпрома". До этого еще довольно далеко. Так, в прошлом году ГП показал большие убытки, но уже в первом квартале 2024 года снова стал прибыльным, - говорит господин Макогон, - Кроме того, стоит понять, что доходы от продажи газа - это лишь 35% от совокупного дохода Газпрома, а 50% дает доход от продажи нефти".

Экс-глава ОГТСУ признает, что "Газпрому", несмотря на все сложности, все же удается находить обходные пути для увеличения экспорта газа:

""Газпром" увеличил транзит по трубам через Украину где-то на 5% и есть рост по "Турецкому Потоку". Да, есть постоянная положительная динамика роста, начиная с 2022 года. Это означает, что РФ находит возможности обходить ограничения и увеличивать экспорт газа, - продолжает он, - Напомню, что в ЕС до сих пор не ввели санкции на импорт российского трубного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из-за отсутствия единой позиции стран-членов ЕС, особенно Словакии и Венгрии".

Кроме того, растут поставки СПГ в Европу.

"Так, объемы поставок сжиженного газа в ЕС постепенно растут. Как пишут, было 6%. Но они вышли на плато, поэтому значительно увеличить экспорт именно СПГ им будет сложно из-за санкций на СПГ-терминалы и суда, - отмечает Сергей Макогон, и добавляет, что это напрямую влияет на снижение добычи ГП. - Добыча газа значительно упала из-за фактической потери европейского рынка газа".

В 2023 году компания добыла 359 млрд кубометров газа, что на 30% меньше, чем в 2021 году. Зато выросла на 7% добыча нефти и газового конденсата, что тоже помогает компании удержаться "на плаву". Плюс заработок с других энергетических активов, таких как ТЭЦ.

Из-за этого Россия и пытается увеличить экспорт в страны бывшего СССР. Алексей Миллер уже анонсировал создание "новых газовых регионов", которые будут называться "Центральная и Южная Азия, Кавказ и Дальний Восток". Среди "приоритетных рынков" называют даже Африку, где совсем плохо с деньгами и СПГ-терминалами.

Именно крайне ограниченные технические возможности перенаправить свой газ, который они ранее продавали в ЕС (120 млрд м3 по данным Сергея Макогона) и является главной проблемой РФ и "Газпрома". Необходимой инфраструктуры для доставки просто нет нигде, кроме Европы, КНР и постсоветских стран (которые и сами часто являются экспортерами газа).

"Газопровод "Сила Сибири" подает в Китай голубое топливо не из тех месторождений, где добывался газ для поставок в ЕС. Поэтому из-за него невозможно значительно увеличить поставки газа в Китай, - продолжает господин Макогон, объясняя, почему россияне одни месторождения консервируют, а другие, наоборот, бурят, - Чтобы поставлять газ, который раньше шел в ЕС, в Китай, нужно строить "Силу Сибири-2", но китайцы требуют очень низкую цену. Но чтобы его построить нужно десятки миллиардов долларов и десять лет. Возможности по экспорту СПГ у "Газпрома" также крайне ограничены, а санкции не позволят россиянам быстро построить новые СПГ-терминалы".

Но в Азии и на постсоветском пространстве "прибыли особой нет".

"Поэтому ГП хочет сохранить экспорт в ЕС через Украину. Даже под видом "азербайджанского" газа. Иначе они будут вынуждены еще сокращать добычу (в случае прекращения транзита, - УНИАН)", - считает господин Макогон.

Действительно, а как на положение дел в "Газпроме" повлияет остановка транзита Украиной?

Дилемма Украины: подстрелить монстра или заработать на его агонии

Когда утром 1 января все россияне будут искать Алка-Зельтцер, чтобы снять головную боль от перепоя, Миллер и Путин свою главную "головную боль" только "заработают" - потому что транзит по украинской ГТС остановится. И хотя вероятность сохранения российского транзита по территории Украины все еще существует, шансы на это, как говорят эксперты, уменьшаются с каждым днем.

"Сейчас транзит газа через Украину - это треть общего экспорта "Газпрома" в ЕС. Еще треть - это поставки через "Турецкий Поток", а последняя 1/3 - это поставки СПГ. Поэтому потеря транзита через Украину будет очень болезненной для ГП, - считает на "раз-два-три" проблемы "Газпрома" Сергей Макогон, но добавляет, что этого мало, чтобы "колоса" завалить - Их прибыль можно сократить минимум на 67% если ввести санкции на импорт в ЕС российского СПГ и трубного газа через Украину. Это был бы очень мощный удар не только по "Газпрому", а по всей экономике РФ".

Владимир Омельченко из Центра Разумкова тоже поддерживает идею отказа от транзита российского газа через Украину и делится некоторыми инсайдами по этому вопросу.

"Если транзит будет остановлен, то "Газпром" потеряет около 6 миллиардов долларов дохода в год. Это будет достаточно мощный удар по компании и по всей России в данной ситуации. Но транзит может сохраниться - сейчас обсуждается схема с азербайджанской компанией SOCAR, которая должна выступить "прокладкой" между Газпромом и Украиной".

В этом случае "Газпром" "ничего не потеряет", ведь схема является результатом политических договоренностей и посредник вряд ли будет иметь большую долю с прибыли. Но шансы на то, что такая схема состоится, уменьшаются, ведь она является крайне политически "неудобной" для всех сторон, кроме Кремля.

"По моей информации, словацкая SPP и австрийская ОМѴ не очень хотят участвовать в данной схеме. Также чувствуется и определенное "охлаждение" со стороны азербайджанской стороны. Итак, продолжение транзита российского газа по территории Украины под большим вопросом. Как по мне, это больше позитив, чем негатив", - считает господин Омельченко.

"Радужные" перспективы РФ и ГП в случае остановки украинского транзита газа и потери европейского рынка описывает Сергей Макогон. По его словам, это повлечет каскадный эффект в российской экономике, который эксперт разделяет на несколько пунктов: снижение финансирования бюджета РФ из-за потери дивидендов "Газпрома", потери таможенных поступлений, сокращение добычи "минимум на 15 млрд кубов", уменьшение доходов от налога на добычу газа.

"Это создаст необходимость постепенно поднимать цены для российских потребителей, что приведет к дополнительному увеличению инфляции (сейчас 9%) и росту социального недовольства из-за увеличения цен и коммунальных платежей, - продолжает господин Макогон, - А пятое - это дополнительное уменьшение возможности для капитальных инвестиций "Газпрома". Напомню, что военный бюджет РФ на 2024 год составляет 140 млрд долл. А транзит российских нефти и газа через Украину приносит им 11,5 млрд долл. или 8,2% бюджета".

Лучший шанс нанести сокрушительный удар по РФ будет именно 1 января 2025 года, когда завершается украинский контракт на транзит. Но не все так просто. В последние годы Украина получала от 800 млн до 1,2 млрд долларов в год за этот транзит, а на фоне запланированного дефицита государственного бюджета Украины на 2025 год в 19,4% от ВВП на счету будет буквально каждая копейка.

Плюс Еврокомиссия, под влиянием упомянутых выше Словакии и Венгрии, которые до сих пор покупают российские газ и нефть, давит на Киев для "диверсификации путей поставок в ЕС". Украина уже заявляла когда-то об остановке нефтепровода "Дружба" в текущем году. Но в последний момент вынуждена была "передумать" и достичь соглашения с европейскими компаниями - теперь по трубе формально идет не российская, а "венгерская" нефть. Есть вероятность, что зимой на нас снова будут так же давить и по газу, и Киев будет в проигрышной позиции - ведь для покрытия дефицита электрической генерации Украина планирует закупать огромные объемы электричества именно у Словакии, для которой газ из украинской трубы (не важно, где его будут добывать) является безальтернативным.

Но даже в случае, если худшие страхи Кремля оправдаются, "Газпром" устоит. Просто из донора бюджета РФ окончательно превратится в его обузу.

"Колосс" на казенных "костылях"

Пока что Кремлю удается и "Газпром" от краха уберечь, и россиян лишний раз не раздражать. Поддерживают нефтегазовую отрасль через государственные дотации. Да, это тоже "народные" деньги, но не прямо из российских карманов, поэтому они не против. Хотя постепенно это уже заставляет Кремль увеличивать тарифы для населения.

"Да, они планируют несколько повысить тарифы для населения и промышленности - на 15-20% в следующие два года. Но это не решит проблемы "Газпрома". Ведь это оплата в рублях (которые девальвируют, - УНИАН), а не в валюте. Это лишь часть стратегии по спасению ГП от банкротства. Другая часть этого плана - дотации из бюджета РФ", - говорит Владимир Омельченко.

Внутренняя цена на газ для населения, по его словам, сейчас выше 70 долларов за 1 тыс. кубов. Сергей Макогон отмечает, что это цена именно для промышленности - для населения она ниже.

"Цена для промышленности где-то 70 долларов за тысячу кубометров. Внутренние цены являются убыточными, даже несмотря на недавние повышения для промышленности на 11,2%, - продолжает экс-гендиректор ОГТСУ, - Сейчас на внутренний рынок ГП поставляет 70% газа, но из-за низких внутренних цен экспорт приносит почти в 2 раза больше дохода. Экспортные цены значительно выше, поэтому для результата компании важны именно поставки за границу".

Еще один фактор увеличения тарифов для населения - раньше внутренние цены дотировали за счет внешних сверхприбылей. Которых больше нет.

"Без экспорта газа они уже не могут субсидировать внутренний рынок. На этом фоне налоговые платежи в 2023 году от газовой отрасли упали в 2 раза, а маржинальность "Газпрома" близка к нулю. Без индексации цен и тарифов отрасль не протянет, да и очень нужны платежи в бюджет", - завершает мнение господин Макогон.

Владимир Омельченко, однако, считает, что внутренние цены на газ в 70 долл. за тыс. куб м для РФ пока прибыльные, хотя и минимально.

"Эта цена значительно ниже, чем у газа, который идет через Украину в Европу. Но многое зависит от региона РФ. Внутренняя цена на газ покрывает только себестоимость "Газпрома" в этом сегменте, даже создает определенную небольшую прибыль, но исключительно в секторе внутренних поставок. Но эти деньги однозначно не могут компенсировать потери европейского рынка", - добавляет он.

Согласно отчету "Газпрома" за первое полугодие 2024 года, средняя экспортная цена по всем контрактам составляет 279,9 долларов. Но это именно средняя цена, сформированная низкой китайской, которая приближена к внутренним российским тарифам (те же 70 долларов), и высокой европейской.

По данным лондонской биржи ICE, средняя цена в Европе в октябре 2024 года составила 444 доллара за тысячу кубометров газа. В течение года она колебалась с 367 до 460 долларов за куб. Даже с учетом скидок европейские цены в разы выше внутрироссийских и азиатских тарифов. Не зря европейский рынок называют "премиальным".

"Экспорт нефти и газа критически важны для экономики и социальной стабильности РФ, поэтому так нужно и дальше уменьшать экспорт нефти и газа "Газпромом" и другими российскими компаниями. Это будет углублять кризис в нефте-газовой отрасли России и создавать социальное напряжение в РФ. Украина просто не имеет права продолжать транзит нефти и газа даже несмотря на давление Словакии и Венгрии. И нужно продолжать бороться против экспорта российского СПГ, его трансшипмента (перевалки - УНИАН) в европейских портах и экспорта трубопроводами через Турцию", - описывает "стратегию победы" Украины в газовом секторе и в войне Сергей Макогон.

Действительно, судьба Российско-Украинской войны, похоже, будет решаться не только на поле боя, но и на "нефтегазовых фронтах". И в том числе и от Украины будет зависеть, как долго "нефтегазовый монстр" "Газпром" сможет поддерживать войну.

Однако наши собственные финансы тоже "поют романсы", что на фоне политической неопределенности у наших западных партнеров делает потерю 1 млрд долл. в год очень ощутимой. Обе страны обессиливаются от войны. Но если Украина имеет широкий круг мировой поддержки, которая хоть и непоследовательна, но достаточно мощная, то Кремль может опираться только на свои собственные ресурсы, где одним из главных активов является "Газпром".