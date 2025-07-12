Заявлению о введении пошлин со стороны Вашингтона предшествовали недели интенсивных переговоров между США и Еврокомиссией.

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о введении новых пошлин в отношении Европейского Союза.

"Вместе с президентом Европейской Комиссии Франция выражает решительное неодобрение объявления о введении с 1 августа горизонтальных пошлин в размере 30% на экспорт из ЕС в Соединенные Штаты", – написал он в соцсети Х.

Макрон подчеркнул, что заявлению о введении пошлин со стороны Вашингтона предшествовали недели интенсивных переговоров между США и Еврокомиссией "на основе серьезного предложения, сделанного в духе доброй воли".

Видео дня

"В условиях европейского единства Комиссия, как никогда ранее, должна подтвердить решимость Союза решительно защищать европейские интересы. В частности, это означает ускорение подготовки надежных контрмер, мобилизовав все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в том числе противодействия принуждению, если до 1 августа не будет достигнуто соглашение", – акцентировал французский лидер.

Макрон отметил, что Франция полностью поддерживает Еврокомиссию в переговорах с целью достижения взаимоприемлемого соглашения до 1 августа, которое "будет отражать взаимное уважение, которое должны проявлять друг к другу торговые партнеры вроде Европейского Союза и Соединенных Штатов, с учетом их общих интересов и взаимосвязанных цепей поставок".

Пошлины Трампа против ЕС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Вашингтон вводит 30% пошлины на товары из Европейского Союза. Отмечалось, что эти ставки вступят в силу, если стороны не смогут договориться о более выгодных условиях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такие пошлины навредят предприятиям и потребителям по обе стороны Атлантики. Она акцентировала, что в случае провала переговоров с США Евросоюз готов принять ответные меры.

Вас также могут заинтересовать новости: