Россияне перешли в активный штурм этого населенного пункта и пытаются там накапливаться.

Российские оккупанты активно штурмуют село Новохатское в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Аналитики проекта отметили, что Силы обороны Украины уничтожают штурмовые группы противника, которые пытаются затянуться и накопиться в селе.

"Пехота противника уже доходит до западных окраин. К сожалению, пока невозможно остановить натиск врага", - отметили аналитики.

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Проект добавил, что враг также штурмует Мирное, Грушевское и Толстой.

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Перед этим DeepState сообщал, что оккупанты захватили село Зирка, что в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области.

"Враг оккупировал Зирку и Белогоровку, а также продвинулся возле Радьковки, Новоторецкого, Коптевого и в Комаре", - говорилось в сообщении аналитиков.

Кроме того, как заявлял военный эксперт Дмитрий Снегирев, россияне планируют захватить металлургические предприятия Славянско-Краматорской агломерации после того, как взяли контроль над месторождениями в Покровском районе.

А вчера руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе россияне создали две военные базы на комбинате "Азовсталь". По его словам, одна из этих баз создана в течение последних двух месяцев.

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