Залужный отметил, что благодаря такому решению США могли бы избежать дополнительных бюджетных расходов на утилизацию.

У США есть большой запас списанных ракет, которые они могли бы передать Украине вместо утилизации. Об этом заявил экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для "Украинской правды".

По его словам, США остаются страной фактически неограниченных возможностей и с наиболее развитой экономикой. Он подчеркнул, что передача устаревших ракет Украине могла бы стать действенным решением.

Залужный отметил, что передача таких ракет не требует дополнительных бюджетных расходов на утилизацию, а для Украины является жизненно необходимым шагом.

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Посол Украины в Великобритании поделился, что на конец 2023 года в США изготовили более 170 000 ракет Hellfire различных модификаций. Большая часть этих боеприпасов была выпущена еще в 1998-2018 годах, а срок их эксплуатации составляет 20-25 лет, после чего оружие нужно списать или утилизировать.

"Следовательно, значительная часть устаревшего вооружения будет утилизирована или передана другим странам-союзникам. Украина может воспользоваться этим шансом, системно направляя официальные запросы в рамках различных программ, аргументируя потребности в оперативном усилении обороноспособности и гарантируя США рациональное распоряжение запасами", - считает Залужный.

Оружие для Украины - важные новости

Ранее NZZ сообщило, что США передумали передавать Украине ракеты APKWS, которые можно было бы использовать против российских "Шахедов". Вашингтон решил перенаправить компоненты этих ракет в Персидский залив.

Кроме того, генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг пообещал, что Германия передаст Украине много дальнобойных ракет. Он поделился, что первые дальнобойные ракеты должны поступить на вооружение ВСУ уже в конце июля.

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