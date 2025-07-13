Солдаты не могут выходить из укрытий, не став жертвой дронов.

Линия фронта в войне в Украине всё больше замирает, и причиной является стремительное развитие и массовые поставки дронов. Как пишет The Wall Street Journal, теперь беспилотные летательные аппараты доминируют на поле боя, не позволяя солдатам с обеих сторон покидать свои укрытия под угрозой уничтожения.

Беспилотники могут устанавливать мины, доставлять грузы - от боеприпасов до медикаментов, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике противника.

Разведывательные дроны

С начала войны Украина активно использовала дроны, предназначенные для аэрофотосъемки, для отслеживания перемещений россиян. Поначалу группы аналитиков просматривали экраны с записями, хранящимися на картах памяти, но впоследствии дроны были усовершенствованы для передачи изображения в режиме реального времени, что позволяло артиллеристам наводить огонь на цель.

Видео дня

Однако позже разработчики поняли, что простая и несложная модификация может сделать такие дроны смертоносными:

"Технари поняли, что простое устройство, похожее на клешню, созданное на 3D-принтере, можно активировать с пульта управления, включив свет дрона, что заставит его выпустить гранату. Взрыв может ранить или убить солдата, а также взорвать бронетехнику, если его сбросить через люк".

Со временем солдаты экспериментировали со способами добавления большего количества взрывчатки, например, переплавляя взрывчатку, полученную из советских боеприпасов, и заливая её в новые, более лёгкие пластиковые оболочки.

Дроны-смертники

Как подчеркивает WSJ, ни одно нововведение не оказало большего влияния на войну на Украине, чем ударные дроны с видом от первого лица (FPV). Хотя они не наносят такого мощного взрывного урона, как ракеты, они гораздо точнее, а огромные объёмы производства Украины позволяют применять их с аналогичным эффектом.

"FPV стали спасательным кругом, способом сдерживать россиян, используя технологии, которые, в отличие от ракет, можно было производить внутри страны и обходиться недорого".

Именно распространение таких дронов сыграло ключевую роль в замедлении движения на линии фронта. Всё, что находится в пределах 20 километров от линии соприкосновения, теперь может стать целью для FPV. При этом они настолько дешевы в производстве, что обе стороны могут тратить их на любую цель — даже на одного пехотинца.

Оптоволоконные дроны

Как отмечает издание, хотя большинство инноваций в области беспилотников в ходе войны было разработано украинской стороной, именно россияне стали пионерами в важнейшей модификации дронов с видом от первого лица — добавлении оптоволоконного кабеля, соединяющего дрон с пилотом, который способен преодолевать помехи.

Украина в свою очередь разработала дрон "Вампир", который может работать в темноте. "Вампиры" изначально использовались украинскими войсками для сбрасывания более крупных взрывчатых веществ, чем они могли себе позволить с использованием более компактных дронов.

Наземные дроны

Теперь дроны доставляют на фронт всё: от еды и воды до боеприпасов, избавляя солдат от необходимости проходить самые опасные участки поля боя, где их могут сбить вражеские дроны.

Производители дронов также сейчас экспериментируют с беспилотными автомобилями, лодками и вездеходами, которые можно использовать для эвакуации раненых и погибших солдат.

Война дронов - новости

Ранее издание Welt писало, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины, которые могут атаковать цели на расстоянии до 1200 км.

Также сообщалось, что украинских школьников теперь будут обучать навыкам управления FPV-дронами. Соответствующее решение приняло и уже внедряет Министерство образования и науки Украины.

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