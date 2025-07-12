Издание отметило, что Украине пообещали инвестиции, но с условиями.

На двухдневной Римской конференции по восстановлению Украины ощущался провал между продолжающейся войной и обещаниями инвестиций, которые могут быть привлечены, но только после ее окончания.

Как пишет Le Monde, главная задача союзников Украины заключается в том, чтобы убедить компании и инвесторов работать на украинском рынке уже сейчас.

Гендиректор Киевской школы экономики Майкл Шнайдер отметил, что Украина и ее союзники движутся в направлении увеличения инвестиций, но медленно.

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"Очевидная проблема связана с безопасностью: россияне усилили бомбардировки и увеличили производство дронов, а инвесторы хотят гарантий безопасности", - объяснил он.

К тому же нерешительность США в вопросе поддержки Украины не улучшает ситуацию. Сразу после прихода к власти Дональда Трампа иностранные инвесторы надеялись на перемирие в Украине.

"Сегодня все понимают, что война может затянуться", - подчеркнул Шнайдер.

Издание отметило, что по итогам саммита было объявлено о многочисленных государственно-частных партнерствах, а также о создании Еврокомиссией нового инвестиционного фонда для восстановления Украины.

Саммит по восстановлению Украины

Встреча по вопросу восстановления Украины проходит уже четвертый раз. Но в этот раз она проходила на фоне усиления российских ударов по городам Украины.

Сегодня издание The Telegraph написало, что неопределенное поведение Трампа подорвало усилия Украины по восстановлению после войны. Издание отметило, что Трамп никак не может определиться со своей позицией относительно Украины и это серьезно отпугивает и сдерживает потенциальных инвесторов.

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