Перевозчик отметил, что ни один рейс не отменили.

Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд пассажирских поездов. Об этом вечером 12 июля сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Непогода накрыла Харьковскую область: шквальный ветер и обесточивание в нескольких населенных пунктах влияют на движение поездов в регионе. наибольшая задержка сейчас у рейсов №65/66 Харьков – Умань и №165/166 Харьков – Черкассы (+2:28)", – говорится в сообщении.

На отправление из Харькова по состоянию на 22:53 задерживались такие поезда:

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№59/60 Харьков – Одесса,

№63/64 Харьков – Львов,

№111/112 Изюм – Львов,

№113/114 Харьков – Львов.

При этом перевозчик подчеркивает, что ни один рейс не отменили.

"Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы (Харьковская область, – ред.), после чего будем наверстывать отставание от графика. Ни один рейс не отменен, продолжаем движение", – добавили в "Укрзализныце".

Непогода на Харьковщине

Вечером 12 июля на Харьков и область обрушилась непогода. Из-за сильного ветра срывало крыши и фасады. Также зафиксированы многочисленные падения деревьев.

К сожалению, стихия унесла жизнь женщины в Харьковской области. Как сообщил глава ОВА Олег Синегубов, в с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево. Она не выжила.

Также сообщалось, что в Основянском районе Харькова дерево упало на 7-летнего ребенка, его госпитализировали.

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