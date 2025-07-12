Плюс в том, что все их можно посетить уже этим летом.

Новое исследование HomeToGo назвало 5 лучших жемчужин Европы для посещения уже этим летом.

Рейтинг составлен на таких показателях как: погода, спокойствие, окрестности, еда и напитки, а также стоимость проживания, пишет Traveloffpath.

Бремм, Германия

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Бремм, живописный городок в долине Мозеля, где уже много веков делают вино.

Здесь находится Кальмонт Клеттерштайг, самый крутой виноградник в Европе, протянувшийся вдоль живописной пешеходной тропы. Вам предстоит подниматься по лестницам, головокружительным ступеням и карабкаться наверх с помощью страховочных тросов, чтобы полюбоваться потрясающими видами немецкой сельской местности.

Если вы не настроены на приключения, то можете заглянуть в местную винодельню и продегустировать один из отмеченных наградами рислингов. В долине Мозеля проводится несколько дегустационных туров с остановкой в Бремме, цены на которые начинаются от $41.

Также стоит посетить местную церковь Святого Лаврентия, построенную еще в Средневековье, с высокой башней. Она является главной достопримечательностью городка и символом долины Мозеля.

Пюи-л'Эвек, Франция

Это средневековое поселение с каменными постройками. Расположенное на скалистом мысе с видом на реку Ло и похожее на Диснейленд.

Его население составляет всего 1870 человек, и это одно из тех мест, которые нелегко найти в путеводителе или о которых сложно рассказать в интернете.

Представьте себе мощеные улицы, традиционные бистро, которые обслуживают в основном местных жителей, французские семьи, приезжающие из соседних городов, и семейные винодельни, продающие крепкий местный мальбек.

Старый город в целом похож на сказочный, и нет лучшего способа познакомиться с ним, чем исследовать его наугад. Начните с посещения Епископской башни XIII века или набережной с ее уникальными плоскодонными лодками.

Нафплион, Греция

Если вы хотите посетить Грецию этим летом, вам стоит отправиться в Нафплион. Это бывшая столица Греции и может похвастаться большим историческим центром (Акронавплия), усеянным зданиями в византийском, османском и даже венецианском стилях.

Сердце Старого города, площадь Синтагма, окружено Старым зданием парламента и колоритными кофейнями, тут находится и церковь Святого Спиридона.

Крепость Акронафплия, старейшая из сложной системы городских укреплений, еще одно место, которое обязательно стоит посетить благодаря открывающимся оттуда видам как на Старый город, так и на море, хотя на этом все не заканчивается. В Нафплионе есть множество других достопримечательностей, которые стоит посетить.

Замок Бурдзи XV века, расположенный на островке у входа в гавань, пожалуй, самая узнаваемая достопримечательность Нафплиона. Не стоит забывать и о Паламиди, одной из самых монументальных крепостей Греции, к которой нужно подняться по 999 ступеням, чтобы полюбоваться захватывающей панорамой Арголического залива.

Бризигелла, Италия

Расположенная на склоне холма в Северной Италии, Бризигелла официально признана одной из "самых красивых деревень Италии" Советом по туризму Национальной ассоциации итальянских муниципалитетов и прекрасно сохранившейся жемчужиной средневековья, о которой большинство туристов не слышали.

Всего в часе езды от Болоньи находится Виа дельи Азини, или Ослиная дорога, – туннелеобразная улица с арочными окнами, выходящими в город, и множество барочных церквей с богато украшенными интерьерами.

Главное произведение Бризигеллы, церковь Оссерванца, была возведена в 1520 году и наиболее известна своей "Мадонной с младенцем и святыми" кисти Марко Пальмеццано.

Замок Рокка (или замок Бризигеллы), построенный в 1228 году, возвышается над каменным лабиринтом и отличается своей изысканной цилиндрической башней.

Бризигелла также славится гастрономией, и нет лучшего места для знакомства с блюдами Эмилии-Романьи, чем траттория La Casetta, где можно заказать тальятелле аль рагу, строццапрети и другие сезонные блюда примерно за $12–$18.

Томар, Португалия

Это спокойный город, известный своими домами с черепичными крышами и побеленными стенами, а также увлекательной историей.

Муниципалитет зародился в стенах монастыря Конвенто-де-Кришто, построенного под покровительством четвертого Великого магистра Ордена тамплиеров еще в XII веке. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится изысканной мануэлинской часовней.

Неподалеку находится церковь Санта-Мария-ду-Оливал, служившая местом захоронения Великих Магистров. Несмотря на скромный внешний вид, войдя внутрь, вы увидите чудесное окно-розетку. И, конечно же, исторический центр - сама по себе достопримечательность.

Расположенный вокруг главной площади, вымощенной узорчатым булыжником в классическом португальском стиле, он состоит из лабиринта узких улочек, Старого еврейского квартала, бывшего эпицентром жизни сефардских евреев, и набережных вдоль живописной реки Набао.

Тут стоит попробовать фатиаш-де-Томар - местную сладость, приготовленную из взбитых яичных желтков. В магазине Pastelaria Estrelas de Tomar, прямо на главной пешеходной улице, вы найдете их примерно за 2 евро.

Ранее УНИАН.Туризм писал, что назван город, где можно провести летний отпуск, как на Ибице, но не за все деньги мира.

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