Советник спикера парламента Ирана опубликовал видео с вероятным ядерным ударом по Израилю.

Иран готов применить ядерную бомбу против Израиля, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью Fox News. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Говоря о войне с Ираном, он отметил, что Корпус стражей Исламской революции "поспешил превратить обогащенный уран в оружие после падения "Хезболлы" и распада стран оси".

"Мы это видели. Мы сказали, что в течение года они будут иметь ядерную бомбу и применят ее. В отличие от других ядерных держав, они действительно ее применят и уничтожат нас", - подчеркнул Нетаньяху.

Видео дня

В то же время издание обратило внимание, что стратегический советник спикера парламента Ирана Мехди Мохаммади опубликовал в субботу в своей истории в Instagram видео, на котором видно два грибовидных облака и радиоактивные осадки, которые распространяются по всему Израилю.

Война Израиля с Ираном: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, российский правитель Владимир Путин давит на Иран относительно принятия ядерной сделки с США. Издание Axios писало, что диктатор обсудил ядерную сделку Ирана не только с самим Ираном, но и с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Путин якобы поддержал идею соглашения о полном отказе Ирана от обогащения ураном. Он призвал иранцев двигаться в этом направлении, чтобы переговоры с США стали более благоприятными. Иранцы ответили, что не будут рассматривать такой вариант.

Стало известно, что Израиль готовится возобновить войну с Ираном, если Тегеран снова возьмется за свою ядерную программу. Страна надеется на поддержку США в этом вопросе. Главный советник Нетаньяху Рон Дермер сообщил, во время визита в Вашингтон у него сложилось впечатление, что администрация Трампа будет склонна поддержать новые удары по Ирану при определенных условиях. Одним из возможных поводов может стать попытка Тегерана переместить высокообогащенный уран из поврежденных ядерных объектов. Еще одним сценарием для военного ответа может быть возобновление активной работы над ядерной программой, в частности запуск обогатительных мощностей.

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