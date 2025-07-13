Отмечается, что расчетные курсы по доллару и по евро могут еще корректироваться.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 13 июля, в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах - прием 41,30-41,65 гривни и продажа 41,70-42 гривни, считает аналитик Алексей Козырев.

При этом он отметил, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием 48,30-49,05 гривни и продажа 49,10-49,60 гривни.

По его словам, значительный разброс котировок по евровалюте в разных сетях обменников сохранится.

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"Расчетные курсы по доллару и по евро могут еще корректироваться отдельными владельцами обменников на "плюс-минус" 5−10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и степени конкуренции в своем регионе", - указала Козырев.

Кроме того, он предупредил украинцев об увеличении объема фальшивых долларов и евро, которые мошенники пытаются "всучить" доверчивым гражданам, и напомнил, что владельцы обменников не будут работать себе в убыток.

НБУ установил на понедельник, 14 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,78 гривни за доллар. В то же время курс евро установлен на уровне 48,84 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,77/41,81 грн/долл., а евро - 48,83/48,85 грн/евро.

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