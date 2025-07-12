Никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, считает заместитель министра иностранных дел Украины.

Формат украинско-российских переговоров практически исчерпал себя. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью изданию The Kyiv Independent.

Он отметил, что никаких переговоров в Стамбуле не было, кроме гуманитарной составляющей, несмотря на то, что обе делегации были в одной комнате, сидели друг напротив друга, "но это не были переговоры".

"Это была ситуация, когда на первой и второй стамбульских встречах российская сторона выдвинула свои ультимативные требования. Это даже не был "максималистский" подход в классическом понимании, когда у вас есть целый ряд вариантов, и вы стремитесь к высоким целям, чтобы получить максимум", - сказал Кислица.

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По его словам, россияне пришли на переговоры "с мандатом диктовать ультиматум", однако "у них даже не было мандата выслушивать ваши аргументы и искать общий язык".

"Наш мандат имел три пункта: во-первых, прекращение огня; во-вторых, создание условий для встречи между президентом Украины и кремлевским диктатором; и в-третьих, меры укрепления доверия, которые включали гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными", - рассказал замминистра.

Впрочем, говорит он, представители российской делегации были категорически против прекращения огня до встречи лидеров.

"В этом третьем пункте по крайней мере состоялся какой-то разговор - я бы даже не назвал это переговорами, а скорее диалогом. На первой стамбульской встрече один российский представитель сказал мне: "Я не могу выйти из комнаты с пустыми руками. Мы должны хотя бы договориться об обмене пленными"", - вспомнил Кислица.

По его мнению, формат стамбульских переговоров практически исчерпал себя, "если эта делегация не получит еще один мандат от своего хозяина" - российского правителя Владимира Путина. Как и в случае с Минским процессом, говорит Кислица, эти встречи не приведут к реальному результату.

"Они бюрократизируют процесс таким образом, что когда вы говорите Путину: "Нам следует встретиться", он отвечает: "Почему? Эксперты работают". Это также то, что они говорят американцам: "Видите, мы садимся за стол переговоров с украинцами"", - пояснил он.

Переговоры Украины с РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие продолжения переговоров с Россией. Он заявил, что сначала надо завершить обмены военнопленными, о чем было договорено в Стамбуле 2 июня. Затем команды из Украины и России могут перейти к обсуждению действенных вариантов подготовки встречи на уровне лидеров стран. При этом он подчеркнул, что готов к любому формату встречи на уровне лидеров.

Ватикан заявлял, что готов принять у себя переговоры Украины и РФ. В его заявлении по итогам недавней встречи президента Украины Зеленского и Папы Льва XIV сказано, что они "обсудили продолжающийся конфликт и насущную потребность в справедливом и длительном мире". Также, говорится в ней, понтифик подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

В то же время Москва отвергла предложение встречи лидеров Украины и России в Ватикане, заявил президент Зеленский. Также он заверил, что будет и в дальнейшем наращиваться глобальная солидарность, чтобы дипломатия все же могла сработать.

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