Полковник запаса отметил, что на оккупированных территориях есть еще одна проблема, кроме присутствия там России.

Война, которую Россия ведет против Украины, не сможет полностью закончиться, пока не распадется сама страна-агрессор. Такое заявление сделал в чате "Главреда" военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, российский правитель Владимир Путин и его приспешники будут пытаться удержать разваливающуюся Россию. И Кремль имеет для этого механизмы, добавил эксперт.

"А пока Россия не развалится, война в Украине не закончится полностью, с выходом на государственные границы. Да и пока мы не выйдем на государственные границы, мы сами эту войну не прекратим. Поэтому последовательность такова. Сначала – развал России или по крайней мере начало ее распада, который можно запустить, нанося удары по нефтяной отрасли. Затем – смена руководства в России. Или же – развал России с исчезновением ее руководства, как исчез Горбачев после развала Советского Союза. А только потом российская армия будет бежать", – пояснил Свитан.

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Полковник запаса отметил, что на оккупированных территориях есть еще одна проблема, кроме присутствия там России. Он говорит, что на Донбассе и в Крыму за время оккупации "выросло целое поколение коллаборантов".

"Коллаборантам деваться некуда, и они будут бороться даже при развалившейся России. Поэтому я и говорю о необходимости сначала отсечь Донбасс от России и ее остатков по Дону, а только потом зачищать его от коллаборантов и российского военного присутствия там", – констатировал Свитан.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Ночью 12 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Враг применил более 600 средств воздушного нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применяет против Украины специфическую тактику террора. Оккупанты бьют большим количеством дронов и других средств воздушного нападения – речь идет о концентрированных ударах по тому или иному городу.

Тем временем на фронте Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать оккупантов. ВСУ уничтожили штурмовые группы противника в Новохатском Донецкой области, которое активно штурмует враг.

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