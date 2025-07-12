Подозрение Шабунину - пример равенства перед законом: военные и юристы стали на сторону правосудия в деле антикоррупционера

Известные юристы, военные и общественные деятели поддержали вручение подозрения главе ЦПК и, по совместительству военному, Виталию Шабунину. Они назвали это проявлением справедливости и демонстрацией равенства всех перед законом, а также сигналом мобилизованным уклонистом, что паразитировать на ВСУ нельзя.

Так волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега отметил , что Шабунин вроде бы борясь против двойных стандартов, лично действовал по тому же принципу.

"Шабунин с коллегами обвиняли и поливали грязью тех, кто им не нравился. Даже если те не совершали коррупционные преступления, или (как, например, я) боролись с коррупцией их друзей. Отбеливали от обвинений в коррупции своих союзников. Они мгновенно забывали, что человек "коррупционер", когда он им становился нужным, и наоборот. Это люди, для которых наше мнение – только ресурс в их политической борьбе за интересы. И они, по сути, торгуют нашей точкой зрения и готовы сформировать ее "под заказчика" инструментами информационных нападений и выборочного правосудия", – сообщил он.

Видео дня

Ветеран АТО/ООС Александр "Гром" Грамарчук заявил , что история Шабунина подрывала авторитет военной службы.

"Получается, что ты своим примером показываешь, что можно петлять от служебных обязанностей и мутить дальше бизнес с расследованиями и громкими разоблачениями", – подчеркнул он.

Поддержал волонтера и военного и юрист Олег Шрам.

"Справедливое "вознаграждение" наконец-то начало находить своего "героя" и так выглядит равенство перед Законом", – написал он.

Ветеран Алексей Сталкер назвал подозрение Шабунину важным сигналом.

"Это сигнал всем мобилизованным уклонистам из тылового батальона "Невидимка": нельзя паразитировать на ВСУ", – отметил он.

Военные братья Яковлевы подчеркнули , что если твоя история нечиста – у тебя нет шансов избежать ответственности.

"Если ты где-то наворовал, напокупал, уклонился от службы и тому подобное, то рано или поздно за тобой придут", – констатировали они.

Военный с псевдонимом "Бабак" отметил недопустимость политической активности в армии.

"Во время войны Вооруженные Силы должны быть вне политики. Точка. Потому что невозможно одновременно воевать и строить политическую карьеру. И точно нельзя "служить для галочки", чтобы потом в предвыборной брошюре гордо написать "участник боевых действий", – уверен он.

Журналист и ветеран Владимир Бойко, первым обнародовавший обстоятельства фиктивной службы Шабунина, напомнил , что публично занимался этим делом более полутора лет. По его словам, инициирование уголовного производства состоялось после многочисленных судебных обращений, в том числе совместно с адвокатом Ростиславом Кравцом. Ранее подозрение было вручено также командиру батальона, где Шабунин, по данным расследования, был зачислен без фактического прохождения службы.

Также редакция издания ZN.UA, несмотря на поддержку Шабунина в своем заявлении, отметила , что к нему есть вопросы.

"Да, вероятно, в ситуации с получением военной зарплаты Шабунин поступил неправильно. Если у него не было юридической возможности не получать ее – стоило направлять эти средства в поддержку фронта. Да, Шабунин допускал ошибки и в кадровом лоббировании – не всегда выбирал лучших кандидатов", – говорится в заявлении издания.

Как известно, вчера ДБР сообщило о подозрении главе ЦПК Виталию Шабунину, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. В частности, задокументированы факты получения им ежемесячного денежного довольствия в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в военной части.

Активисту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции Закона на момент совершения уголовного правонарушения) – завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении.