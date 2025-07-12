Православный праздник сегодня в народе прозвали просто - Гаврила Летний, а сам день посвящали трудам - чтобы год был благополучным.

13 июля православные, согласно новому церковному календарю, отмечают Собор архангела Гавриила - небесного посланника и вестника великих событий. Какие традиции, запреты и народные приметы связаны с этим днем, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный - новый и старый стиль

13 июля (26 июля - по старому стилю) православные празднуют Собор архангела Гавриила.

Архангел Гавриил - один из семи ближайших к Богу архангелов. В христианстве его называют вестником чудес и хранителем божественных тайн. В Священном Писании об архангеле вспоминается несколько раз: Гавриил открыл Моисею тайну сотворения мира и помог создать Книгу Бытия, возвестил Анне, что у нее родится дочь - Пресвятая Богородица, сообщил Деве Марии Благую весть о рождении Спасителя. Также Гавриил предупредил Иосифа об опасности от Ирода, и святое семейство смогло укрыться и спасти младенца.

Видео дня

Считается, что архангел Гавриил оберегал Богородицу всю ее земную жизнь. На иконах архангела изображают с райской ветвью или белой лилией в руке, иногда - с зеркалом или светильником с горящей свечой.

Собор архангела Гавриила 13 июля установлен в память об освящении храма в честь него, который в XVII веке построили в Константинополе.

Какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают еще:

вспоминают святых отцов шести Вселенских соборов;

преподобного Стефана Саваита;

святителя Юлиана, епископа Кеноманийского;

мученика Серапиона;

мученика Маркиана;

святителя Софрония (Кришталевского), епископа Иркутского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие по старому стилю - 13 июля отмечают Собор 12-ти апостолов.

С какими молитвами обращаются к архангелу, что можно и чего нельзя делать 13 июля

В день Собора архангела Гавриила просят о защите, благополучии в семье, рождении детей и исцелении от болезней. Архангела почитают как вестника Божьих чудес: он может направить на праведный путь, а обманщиков и предателей - наказать.

В народе день прозвали Гаврила Летний и, несмотря на то, что обычно в большие праздники труд под запретом, как раз сегодня лень и праздность не приветствуются - следует хорошо поработать, чтобы год был удачным. Также в этот день пекут пироги и угощают ими нуждающихся - чтобы в доме всегда водились добро и достаток.

Что нельзя делать 13 июля по народным приметам:

лениться и бездельничать - год будет пустым;

брать или давать деньги в долг – будут финансовые проблемы в течение года, а старые долги нужно постараться отдать до праздника;

ссориться и ругаться - обиды и конфликты принесут беды на четыре месяца вперед.

Грешников, говорят в народе, архангел Гавриил поражает молнией, поэтому важно вести себя смиренно и доброжелательно.

Сегодня, как и всегда, церковь осуждает сквернословие и ругань, зависть, жадность, клевету, сплетни, злобу, месть и уныние.

О чем говорят приметы 13 июля

По погоде на Гаврилу летнего можно предсказать, какой будет осень и урожай:

рожь уже поспела - будет много грибов;

сильный дождь - к неурожаю;

грачи сбиваются в стаи - осень будет ранней;.

ласточки летают низко - осень будет поздней;

карпы кружат в воде - к перемене погоды и ненастью.

На Гаврилу выпадала горячая пора сбора урожая, считалось, что если день теплый и без дождя - осень будет такой же ласковой и сухой. А если на небе много ярких звёзд, то это к удаче и хорошим вестям.

Вас также могут заинтересовать новости: