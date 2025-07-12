В результате удара российского БпЛА "Молния" погиб годовалый ребенок, а его бабушка получила ранения.

Украинские военные отомстили оккупантам, которые дроном "Молния" убили годовалого ребенка в селе Правдиное Херсонской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что 9 июля в результате удара российского БпЛА "Молния" во дворе жилого дома погиб годовалый мальчик, а его бабушка получила ранения.

"Операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", - констатировали в Генштабе.

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Там сообщили, что ударный дрон "Молния", который атаковал жилой дом в Правдином, запустили из района временно оккупированной Голой Пристани.

"Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани. В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось", - подытожили в Генштабе.

Ситуация в Херсонской области

В начале 2022 года село Правдиное Херсонской области оказалось под российской оккупацией. 9 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили село в ходе контрнаступления в Херсонской области.

30 ноября тогдашний министр обороны Алексей Резников сообщил, что в селе было обнаружено массовое захоронение - семь человек, возле дома, который был взорван российскими войсками.

Издание The New York Times отметило, что в Правдино обнаружили новое захоронение людей, которых убили российские оккупанты. Среди погибших была девочка-подросток, а также охранники, которые до вторжения работали на одном из сельскохозяйственных предприятий.

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