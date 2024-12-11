Анализ был подготовлен для того, чтобы успокоить страны-члены и рынки в преддверии истечения срока действия договора.

По оценке Европейской комиссии, прекращение поставок российского природного газа через Украину окажет "незначительное" влияние на европейские цены.

Прекращение действия соглашения между Украиной и Россией уже было учтено на европейских газовых рынках. Регион сможет найти альтернативные поставки, cообщается в анализе исполнительной власти ЕС, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Анализ был подготовлен для того, чтобы успокоить страны-члены и рынки в преддверии истечения срока действия договора.

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Отмечается, что хотя европейские цены на топливо далеки от пиковых значений, достигнутых во время кризиса в 2022 году - благодаря увеличению импорта сжиженного природного газа, который заменил большую часть российских поставок, - они все еще высоки, и многие домохозяйства и предприятия борются с высокими счетами.

В начале этого месяца базовые фьючерсы на газ на континенте достигли самых высоких уровней за год, поскольку баланс на рынке остается хрупким, и даже небольшие сбои вызывают нервозность. В документе комиссии, который пока не опубликован, сообщается:

"Учитывая, что в мире ежегодно производится более 500 миллиардов кубометров СПГ, замена около 14 миллиардов кубометров российского газа, идущего транзитом через Украину, должна оказать незначительное влияние на цены на природный газ в ЕС. Можно считать, что прекращение действия транзитного соглашения было учтено в зимних ценах на газ".

ЕС уже давно утверждает, что страны-члены, продолжающие импортировать российский газ по украинскому маршруту- в первую очередь Австрия и Словакия - могут обойтись без этих поставок. Комиссия заявила, что не будет вступать в переговоры о сохранении этого маршрута. Тем не менее, покупатели газа из Словакии и Венгрии продолжают переговоры о сохранении поставок газа после истечения срока действия транзитной сделки, причем предложение предусматривает обмен между Азербайджаном и Россией.

Отмечается, что беспокойство по поводу российских потоков усилило недавний рост цен на газовом рынке Европы. К этому добавились проблемы с поставками на фоне быстрого истощения запасов в ЕС, которые впервые со времен энергетического кризиса стали ниже среднего пятилетнего уровня.

Комиссия заявила, что с августа 2022 года государства-члены смогли сократить спрос на газ на 18 % по сравнению со средним показателем за предыдущие пять лет. США также намерены ввести новые мощности по производству СПГ в течение следующих двух лет, и эти поставки могут помочь ЕС справиться с любыми перебоями.

"Наиболее реалистичным сценарием является прекращение действия транзитного соглашения и прекращение поставок российского газа через Украину. ЕС "Хорошо подготовлен", - резюмируется в документе.

Продажа российского газа в РФ

Австрийская OMV разорвала контракт с российским "Газпромом". Контракт на поставку газа, заключенный в 2006 году и рассчитанный до 2040 года, был расторгнут из-за "многочисленных существенных нарушений договорных обязательств со стороны "Газпром Экспорт", пояснили в австрийской компании, добавив, что расторжение вступает в силу немедленно.

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