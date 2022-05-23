Ранее казахстанские дочерние компании "Сбербанка", "Альфа-банка" и ВТБ попали под санкции США.

На корреспондентских счетах трех дочерних компаний российских банков в Казахстане из-за санкций заблокировано 9,2 млрд тенге (около 21,6 млн долларов).

Об этом российскому пропагандистскому агентству ТАСС сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

"На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге", - сообщила Абылкасымова.

Речь идет о "Сбербанке", "Альфа-банке" и ВТБ. Иностранные компании заблокировали переводы для отдельных клиентов "Сбербанка" на сумму 2,9 млрд тенге (более 6,8 млн долларов), "Альфа-банка" - 3,9 млрд тенге (свыше 9,1 млн долларов).

По ее словам, для разблокировки счетов и средств клиентов необходимо получить генеральную лицензию от Управления по контролю за иностранными активами США. Новый владелец "Альфа-банка" в Казахстане уже направил письмо о получении лицензии.

Ранее казахстанские дочерние компании "Сбербанка", "Альфа-банка" и ВТБ попали под санкции США из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Один из крупнейших банков Казахстана "ЦентрКредит" в начале мая приобрел 100% простых акций "Альфа-банк Казахстан".

По информации СМИ, "Сбербанк" также ведет переговоры о продаже своих активов в Казахстане.

Как писал УНИАН, в начале мая ГУР МО информировало, что во избежание санкционных ограничений РФ хочет воспользоваться тесными взаимосвязями в рамках экономических и других союзов и объединений.

По данным военной разведки Украины, Москва планировала организовать в странах ОДКБ (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - УНИАН) производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих.

Ранее Казахстан заверил, что не будет помогать Российской Федерации обходить санкции стран Запада, введенные из-за войны против Украины.

В конце апреля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают Россию и не изъявляют желание участвовать в войне против Украины.

16 мая в Москве прошел первый с 2019 года очный саммит Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Во время встречи Владимир Путин рассказал о войне в Украине, но поддержку нашел только в Беларуси.

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