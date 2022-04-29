Глава МИД Украины в разговоре с коллегой из Казахстана подтвердил дружеские отношения между странами.

Казахстан обещает Украине не помогать Российской Федерации обходить санкции стран Запада, введенные из-за войны против Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в микроблоге Twitter по итогам разговора с казахским коллегой.

"Поговорил с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, чтобы подтвердить традиционно дружеские отношения между Казахстаном и Украиной. Мы также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Он заверил, что Казахстан не обеспечивает механизмы уклонения от санкций и не будет этого делать", - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в феврале Казахстан отклонил просьбу Российской Федерации об участии в нападении на Украину.

27 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что государства-члены Организации договора о коллективной безопасности (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) не проявляют желания участвовать в войне против Украины. В частности, несмотря на настояния РФ, участники ОДКБ не хотят принимать решения о проведении "миротворческих операций" за пределами своих стран, в том числе на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В разведке обращают внимание, что 15 апреля министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков заявил, что Казахстан не получал запроса о направлении на территорию Украины национальных войск. Он подтвердил, что в ходе последнего заседания военного комитета ОДКБ вопрос участия в вооруженном конфликте на территории Украины не рассматривался.

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