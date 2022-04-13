Вместо военных парадов, в стране поведут ряд торжеств военно-патриотического характера.

Власти Казахстана решили отменить проведение анонсированных на этот год военных парадов ко Дню Победы 9 мая и Дня защитника Отечества 7 мая.

Об этом сообщило казахское издание "Власть" со ссылкой на решение министерства обороны страны.

"В 2022 году проведения военного парада, посвященного 30-й годовщине создания вооруженных сил Казахстана и на День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется", - говорится в сообщении минобороны.

Вместо военных парадов, в стране поведут 50 торжеств военно-патриотического характера, в частности чествование ветеранов Второй мировой войны и вооруженных сил Казахстана.

Военный парад на 9 мая не проводили в 2020 и 2021 годах из-за пандемии COVID-19. Однако в администрации президента Казахстана в прошлом году сообщали, что проведут военный парад в 2022 году.

Торжественный парад по случаю Дня защитника отечества 7 мая вообще не проводят с 2019 года.

Казахстан о войне в Украине

Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война", вопреки официальной российской пропаганде.

По данным американских журналистов, Россия требовала от Казахстана присоединиться к российским оккупационным войскам в Украине, однако получила отказ. Перед этим правительство Казахстана заявило, что не признает так называемые "республики" на Донбассе и исключило возможность переброски своих миротворческих сил туда по просьбе РФ.

24 марта РФ заблокировала экспорт нефти из Казахстана в Европу. В частности, Минэнерго России на фоне санкций Запада и роста цен на нефть сообщило о неожиданной аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Он обеспечивает поставки на экспорт нефти из Казахстана, прежде всего в страны ЕС, которые отказываются покупать российскую нефть.

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