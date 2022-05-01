Страна-агрессор понимает, что санкции ЕС и США уже запустили процесс деградации в ключевых отраслях.

Российская Федерация пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций, введенных за развязанную в Украине войну.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Под влиянием международных экономических санкций, экономика РФ уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли зависимые от технологий и комплектующих иностранного производства.

Во избежание санкционных ограничений РФ хочет воспользоваться тесными взаимосвязями в рамках экономических и других союзов и объединений.

По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан - УНИАН) производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усилит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от РФ, что также отвечает интересам кремля.

Как отмечают в разведке, Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Поставки планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.

"Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями прежде всего в ІТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. российских граждан и 113 ІТ-компаний. Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, которые будут платить налоги в бюджеты двух стран – Армении и России, - говорится в сообщении.

Разведка также отмечает, что ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получения комплектующих немецкого производства. До вторжения Россия закупала немецкую продукцию, которая необходима для производства/модернизации ЗРК типа "Бук" и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа "Тунгуска", а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что россияне налаживают канал контрабанды по территории Грузии.

"Проще говоря, это ложь! Такой тип дезинформации со стороны страны-партнера, особенно при этих обстоятельствах, является абсолютно неприемлемым", - подчеркнул он.

В то же время страна не намерена присоединяться к антироссийским санкциям. 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что его государство не присоединится к западным санкциям против России – ни финансовых, ни экономических.

1 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна все же присоединяется ко всем международным санкциям, введенных против РФ из-за войны в Украине.

Но уже 3 апреля премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.

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